Kétéves csúcson a fogyasztói bizalom

A GKI üzleti bizalmi indexe szinte változatlan maradt januárhoz képest, 0,4 pontos javulást láthatunk. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató bő 3 ponttal emelkedett. Az iparban az előző hónapban romlott a hangulat, most javult – igaz, a korrekció kisebb volt, mint az esés, így a decemberi szint alatt áll az ágazat hangulatindexe. Az építőipar esetében a mostani adat a javulás folytatását jelenti, noha a bázis meglehetősen alacsony. Eközben a kereskedelmi index stagnált, a szolgáltatói pedig csaknem 4 ponttal csökkent.
A közeljövő kilátásait illetően az építőipar a legkevésbé, míg az ipar és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 második hónapjában némileg csökkent a januárihoz képest.
Ezzel e mutató öthavi mélypontra esett vissza.
A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – a januári jelentős javulás után – februárban kissé negatívan korrigált. Kivételt képez ez alól az ipari szektor, ahol a válaszadók jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint januárban.
Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, de februárban ez a mutató enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 33%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben a januári 35 és 8%-kal.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke – a januári stagnálást követően – februárban kétéves csúcsúra jutott fel.
Az e havi emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének drasztikusan javuló megítélése áll.
Emellett a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Viszont a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása enyhült, míg a munkanélküliek számának várható alakulására vonatkozó kilátás kismértékben kedvezőtlenebbé vált.
Mi az a fogyasztói bizalmi index?
A GKI módszertani tájékoztatója szerint a fogyasztói bizalmi index
- a háztartások pénzügyi helyzetének megítélését az elmúlt 12 hóban,
- a pénzügyi kilátásokat a következő 12 hónapra vonatkozóan,
- az ország gazdasági helyzetének várt alakulását,
- illetve a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kilátásokat
firtató kérdésekre adott válaszokból számított egyenleg-mutatók számtani átlaga.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
