  • Megjelenítés
Kétéves csúcson a fogyasztói bizalom
Gazdaság

Kétéves csúcson a fogyasztói bizalom

Portfolio
Az ország következő egy évben várható gazdasági helyzetének megítélése drasztikusan javult, aminek köszönhetően 2 éves csúcsra emelkedett a fogyasztói bizalmi index – derült ki a GKI felméréséből. Igaz, hosszabb időtávot nézve a mutató nem kiemelkedően magas. Az üzleti bizalom javulása eközben megtorpant.

A GKI üzleti bizalmi indexe szinte változatlan maradt januárhoz képest, 0,4 pontos javulást láthatunk. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató bő 3 ponttal emelkedett. Az iparban az előző hónapban romlott a hangulat, most javult – igaz, a korrekció kisebb volt, mint az esés, így a decemberi szint alatt áll az ágazat hangulatindexe. Az építőipar esetében a mostani adat a javulás folytatását jelenti, noha a bázis meglehetősen alacsony. Eközben a kereskedelmi index stagnált, a szolgáltatói pedig csaknem 4 ponttal csökkent.

A közeljövő kilátásait illetően az építőipar a legkevésbé, míg az ipar és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

Kapcsolódó cikkünk

Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején

gki_26febr

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 második hónapjában némileg csökkent a januárihoz képest.

Ezzel e mutató öthavi mélypontra esett vissza.

Még több Gazdaság

Évtizedes krízis kopogtat Európa kapuján, egyre nagyobb áldozatai vannak a struccpolitikának

Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

Hat emberre összesen több évtizednyi börtönt szabtak ki Magyarországon: a darkweben árultak drogot, kriptóval lehetett fizetni

A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

gki_indikator

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – a januári jelentős javulás után – februárban kissé negatívan korrigált. Kivételt képez ez alól az ipari szektor, ahol a válaszadók jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint januárban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, de februárban ez a mutató enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 33%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben a januári 35 és 8%-kal.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke – a januári stagnálást követően – februárban kétéves csúcsúra jutott fel.

Az e havi emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének drasztikusan javuló megítélése áll.

Emellett a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Viszont a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása enyhült, míg a munkanélküliek számának várható alakulására vonatkozó kilátás kismértékben kedvezőtlenebbé vált.

Mi az a fogyasztói bizalmi index?
A GKI módszertani tájékoztatója szerint a fogyasztói bizalmi index
- a háztartások pénzügyi helyzetének megítélését az elmúlt 12 hóban,
- a pénzügyi kilátásokat a következő 12 hónapra vonatkozóan,
- az ország gazdasági helyzetének várt alakulását,
- illetve a tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kilátásokat
firtató kérdésekre adott válaszokból számított egyenleg-mutatók számtani átlaga.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility