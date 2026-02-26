Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt

A Mol szerint a JANAF-nak tudomása van arról, hogy a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt, az erről szóló hivatalos iratokat a magyar olajcég megküldte a horvát vállalatnak.
Közleményében az EU-s szabályozásra hívja fel a figyelmet a Mol: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. Az olajcég szerint a szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.
A Mol kiemeli: a cég által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek, a Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.
a MOL sürgősen kéri a JANAF-ot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.
Amennyiben a JANAF továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a közlemény szerint "a Molnak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni."
Egyúttal a Mol azt is jelzi, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a JANAF-ot terheli a jog és anyagi felelősség. A Mol fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a JANAF-fal szemben érvényesítse.
Címlapkép forrása: Portfolio
