  • Megjelenítés
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Gazdaság

Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt

Portfolio
Legfrissebb közleményében a Mol-csoport felszólítja a JANAF-ot, hogy "haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat". Az olajcég indoklása szerint az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek ezt meg kell tennie, a Mol legkésőbb 2026. február 27-ig várja a horvát vállalat válaszát. Elutasítás esetén a magyar vállalat az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat.

A Mol szerint a JANAF-nak tudomása van arról, hogy a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt, az erről szóló hivatalos iratokat a magyar olajcég megküldte a horvát vállalatnak.

Közleményében az EU-s szabályozásra hívja fel a figyelmet a Mol: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. Az olajcég szerint a szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.

A Mol kiemeli: a cég által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek, a Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.

a MOL sürgősen kéri a JANAF-ot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

Még több Gazdaság

Planet 2026: energiatárolási boom, geotermia-felfutás és az energiaközösségek megjelenése alakíthatja a hazai energiaátmenetet

A legtöbb kórházi kezelést igénylő súlyos légúti fertőzés mögött már az RSV áll

Kína már a cukros üdítőket is megadóztatná, hogy enyhítsen a hiányon

Amennyiben a JANAF továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a közlemény szerint "a Molnak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni."

Egyúttal a Mol azt is jelzi, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a JANAF-ot terheli a jog és anyagi felelősség. A Mol fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a JANAF-fal szemben érvényesítse.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility