Soha nem látott mértéket ölt a globális adósságszint

A növekedés az IIF szerint részben az államadósság növekedésének volt köszönhető, ami több mint 10 ezer milliárd dollárt tett ki, és aminek mintegy a háromnegyede az Egyesült Államokra, Kínára és az euróövezetre esett.
A jelentés összeállítói szerint a globális adósság növekedése jelenleg nem annyira a háztartások vagy a vállalatok adósságaival, hanem a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.
Bár a teljes adósság nőtt, a GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra csökkent, az ötödik egymást követő évben jegyeztek föl visszaesést. A feltörekvő gazdaságok esetében azonban az arány rekordszintre, a GDP 235 százalékára nőtt.
Az IIF adatai szerint az államadósság 2025 végén 106,7 ezer milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 96,3 ezer milliárd dollárról. A nem pénzügyi vállalatok adóssága 100,6 ezer milliárd dollár, a háztartások adóssága pedig 64,6 ezer milliárd dollár volt.
A fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezer milliárd dollárra emelkedett, míg a feltörekvő piacok adóssága rekordot jelentő 116,6 ezer milliárd dollárra nőtt.
Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon idén több mint 9 ezer milliárd dollárnyi, a fejlett piacok több mint 20 ezer milliárd dollárnyi kötvény és hitel fut ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került
Teherán mindent cáfol, de a fenyegetésnek lehet alapja.
Megszólalt a külügyminiszter: az oroszok a halálba hurcolják az embereit, most Ukrajnától várja a segítséget
Ritka régióból érkezett látogató Kijevbe.
Merre tart a budapesti lakáspiac 2026-ban? Milyen lehetőségek vannak a Duna-parti fejlesztésekben?
Uzsoki Mátéval, a SunDell operatív vezetőjével beszélgettünk.
Végleg leszámol a kormány a magyarok leggyűlöltebb pluszköltségével – búcsúzhatunk a kényelmi díjaktól
Megjelent a rendelettervezet a felszámolható szolgáltatási sarcok szigorú korlátozásáról.
Tudományos áttörés: ez a felfedezés mindenkit érint, aki gyereket vállalna
Kiváltképp a férfiakat.
Uniós források: szép csendben alkalmazkodik Brüsszel elvárásához a kormány, változás jön az RRF és a kohéziós pénzek ügyében
Kikerült társadalmi egyeztetésre a fontos jogszabály!
Brutális hatótávolság: akár 70 kilométerről is leszedi a célpontot az új védelmi rendszer
Megkapta az utolsó fejlesztését a KDV.
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.