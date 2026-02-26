  • Megjelenítés
Soha nem látott mértéket ölt a globális adósságszint
Gazdaság

Soha nem látott mértéket ölt a globális adósságszint

MTI
A globális adósság, beleértve a kormányok, a háztartások, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok kötelezettségeit, 29 ezer milliárd dollárral 348 ezer milliárd dollárra, új rekordszintre nőtt tavaly a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) honlapjára fölkerült adatok szerint.

A növekedés az IIF szerint részben az államadósság növekedésének volt köszönhető, ami több mint 10 ezer milliárd dollárt tett ki, és aminek mintegy a háromnegyede az Egyesült Államokra, Kínára és az euróövezetre esett.

A jelentés összeállítói szerint a globális adósság növekedése jelenleg nem annyira a háztartások vagy a vállalatok adósságaival, hanem a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.

Kapcsolódó cikkünk

Hol mehet félre a 2026-os globális fiskális lazítás sztori?

Bár a teljes adósság nőtt, a GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra csökkent, az ötödik egymást követő évben jegyeztek föl visszaesést. A feltörekvő gazdaságok esetében azonban az arány rekordszintre, a GDP 235 százalékára nőtt.

Az IIF adatai szerint az államadósság 2025 végén 106,7 ezer milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 96,3 ezer milliárd dollárról. A nem pénzügyi vállalatok adóssága 100,6 ezer milliárd dollár, a háztartások adóssága pedig 64,6 ezer milliárd dollár volt.

Még több Gazdaság

Magyarországon született világszabadalom forradalmasíthatja az akkumulátor-technológiát

Megszólalt az EKB első embere: fontos ellentét nehezíti a döntéshozók dolgát

Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet

A fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezer milliárd dollárra emelkedett, míg a feltörekvő piacok adóssága rekordot jelentő 116,6 ezer milliárd dollárra nőtt.

Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon idén több mint 9 ezer milliárd dollárnyi, a fejlett piacok több mint 20 ezer milliárd dollárnyi kötvény és hitel fut ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Itt az újabb fordulat Magyarország olajellátása ügyében: kiderült, hogy van-e hiány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility