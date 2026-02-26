Soha nem látott mértéket ölt a globális adósságszint

A globális adósság, beleértve a kormányok, a háztartások, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok kötelezettségeit, 29 ezer milliárd dollárral 348 ezer milliárd dollárra, új rekordszintre nőtt tavaly a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) honlapjára fölkerült adatok szerint.

A növekedés az IIF szerint részben az államadósság növekedésének volt köszönhető, ami több mint 10 ezer milliárd dollárt tett ki, és aminek mintegy a háromnegyede az Egyesült Államokra, Kínára és az euróövezetre esett.

A jelentés összeállítói szerint a globális adósság növekedése jelenleg nem annyira a háztartások vagy a vállalatok adósságaival, hanem a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.

Bár a teljes adósság nőtt, a GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra csökkent, az ötödik egymást követő évben jegyeztek föl visszaesést. A feltörekvő gazdaságok esetében azonban az arány rekordszintre, a GDP 235 százalékára nőtt.

Az IIF adatai szerint az államadósság 2025 végén 106,7 ezer milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 96,3 ezer milliárd dollárról. A nem pénzügyi vállalatok adóssága 100,6 ezer milliárd dollár, a háztartások adóssága pedig 64,6 ezer milliárd dollár volt.

A fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezer milliárd dollárra emelkedett, míg a feltörekvő piacok adóssága rekordot jelentő 116,6 ezer milliárd dollárra nőtt.

Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon idén több mint 9 ezer milliárd dollárnyi, a fejlett piacok több mint 20 ezer milliárd dollárnyi kötvény és hitel fut ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images