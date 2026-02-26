Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét

Szijjártó elismételte a magyar kormány azon állítását, miszerint az ukránok annak ellenére blokkolják továbbra is a kőolajszállítást Magyarországra, hogy

a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására, akár a mai napon is.

A külügyminiszter zsarolással vádolta Kijevet, majd elmondta:

A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket.

A külügyminiszter erről több részletet nem árult el. De azt hozzátette, hogy mivel az ukránok "nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását", a magyar kormány továbbra is azt követeli az ukránoktól, hogy

indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket

- szögezte le Szijjártó.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint nem megy "olyan gyorsan" a Barátság kőolajvezeték helyreállítása: megrongálódott az a csővezeték, amely Odessza fekete-tengeri kikötőjét a Druzsbával köti össze, és a rendszert továbbra is orosz támadások érik. A vezetéken január 27-e óta szünetel az orosz kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé. Budapest és Pozsony úgy véli, Kijev felelős az elhúzódó leállásért.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke keddi kijevi látogatásán – amelyre az orosz invázió negyedik évfordulóján került sor –

arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.

Zelenszkij szerint ugyanakkor az EU is tisztában van az orosz támadásokkal, és azzal, hogy ukrán munkások sérültek meg a javítás folyamán.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy Zelenszkijnek címzett nyílt levelet tett közzé a Facebook-oldalán, melyben azzal vádolta ukrán kollégáját, hogy "elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket", és

négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba.

