Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét

Szijjártó elismételte a magyar kormány azon állítását, miszerint az ukránok annak ellenére blokkolják továbbra is a kőolajszállítást Magyarországra, hogy
a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására, akár a mai napon is.
A külügyminiszter zsarolással vádolta Kijevet, majd elmondta:
A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket.
A külügyminiszter erről több részletet nem árult el. De azt hozzátette, hogy mivel az ukránok "nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását", a magyar kormány továbbra is azt követeli az ukránoktól, hogy
indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket
- szögezte le Szijjártó.
Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint nem megy "olyan gyorsan" a Barátság kőolajvezeték helyreállítása: megrongálódott az a csővezeték, amely Odessza fekete-tengeri kikötőjét a Druzsbával köti össze, és a rendszert továbbra is orosz támadások érik. A vezetéken január 27-e óta szünetel az orosz kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé. Budapest és Pozsony úgy véli, Kijev felelős az elhúzódó leállásért.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke keddi kijevi látogatásán – amelyre az orosz invázió negyedik évfordulóján került sor –
arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.
Zelenszkij szerint ugyanakkor az EU is tisztában van az orosz támadásokkal, és azzal, hogy ukrán munkások sérültek meg a javítás folyamán.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy Zelenszkijnek címzett nyílt levelet tett közzé a Facebook-oldalán, melyben azzal vádolta ukrán kollégáját, hogy "elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket", és
négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba.
Címlapkép forrása: MTI
Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke
A pedofil pénzember halálának évében még Epsteinnél vacsorázott.
Felpörögtek az események: heteken belül egy asztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok
Nagyon próbálják összehozni az elnöki szintű találkozót.
Sokat spórolhatunk a lakásbiztosítási kampányban, de egyre kevésbé a díj a lényeg
Az emberek fele nem a legolcsóbb biztosítást választja.
A gazdagok megadóztatásával kellene betömni a költségvetések lyukait?
Nem fog működni, és elvi szempontból is rossz ez a megoldás.
Moszkva dörzsölheti a tenyerét: hatalmas katonai üzlet készül a világ legnépesebb országával
Rengeteg vadászgép érintett.
Az AI új piacokat nyit – de ki kezeli a kockázatokat? Jön a Digital Compliance 2026
2026. március 3. Radisson Blu Béke Hotel
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?