Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gáyra dolgozóival

A Tesla büntetőfeljelentést tett a szakszervezet egyik tagja ellen, akit azzal vádoltak, hogy titokban hangfelvételt készített a február 10-i ülésről. Az IG Metall az állítást "szándékos hazugságnak" nevezte.
A felek csütörtökön a Frankfurt an der Oder-i munkaügyi bíróságon megállapodtak abban, hogy jövő szerdáig – az üzemi tanácsi választások lezárultáig –
egyikük sem ismétli meg a korábbi vádakat, és tartózkodnak a további nyilatkozatoktól.
Most, néhány nappal az üzemi tanácsi választások előtt, teljes mértékben a munkakörülmények javítására koncentrálhatunk, hiszen bőven akad tennivaló
– nyilatkozta Jan Otto, az IG Metall helyi vezetője.
A Tesla nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
