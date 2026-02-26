  • Megjelenítés
Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gáyra dolgozóival
Gazdaság

Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gáyra dolgozóival

Portfolio
Ideiglenesen felfüggesztette a Berlin melletti gyárban tartott munkaügyi egyeztetés kapcsán kialakult vitáját a Tesla és a német IG Metall szakszervezet – közölte az érdekképviselet csütörtökön.

A Tesla büntetőfeljelentést tett a szakszervezet egyik tagja ellen, akit azzal vádoltak, hogy titokban hangfelvételt készített a február 10-i ülésről. Az IG Metall az állítást "szándékos hazugságnak" nevezte.

A felek csütörtökön a Frankfurt an der Oder-i munkaügyi bíróságon megállapodtak abban, hogy jövő szerdáig – az üzemi tanácsi választások lezárultáig –

egyikük sem ismétli meg a korábbi vádakat, és tartózkodnak a további nyilatkozatoktól.

Most, néhány nappal az üzemi tanácsi választások előtt, teljes mértékben a munkakörülmények javítására koncentrálhatunk, hiszen bőven akad tennivaló

Még több Gazdaság

Rengeteg pénzt költhet el a második legnagyobb magyar város, itt vannak a részletek!

Itt az igazság: minden kiderült az almában lévő szermaradványokról

Bevallotta a botrányhős politikus, hogy évtizedekkel ezelőtt kipróbálta a drogot, most bíróság elé állítják

– nyilatkozta Jan Otto, az IG Metall helyi vezetője.

A Tesla nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility