Végleg leszámol a kormány a magyarok leggyűlöltebb pluszköltségével – búcsúzhatunk a kényelmi díjaktól

Egységes keretbe foglalná a kormány az elektronikus parkolás, az e-matrica és más közúti szolgáltatások, valamint az elektronikus személyszállítás digitális értékesítésének díjait, és kimondaná: a jövőben nem lehet kényelmi díjat felszámítani pusztán azért, mert valaki online intézi az ügyét – derül ki az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetéből.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A most társadalmasított tervezet egyik központi eleme a sokak által gyűlölt kényelmi díj teljes tilalma az egységes elektronikus értékesítési rendszerben több mindennapi szolgáltatás esetében.

Ez azt jelenti, hogy ha a felhasználó digitális csatornán – például applikáción vagy weboldalon – vásárol parkolást, autópálya-matricát vagy más érintett szolgáltatást, a szolgáltató vagy a viszonteladó nem számíthat fel külön, kötelező többletdíjat pusztán az online ügyintézés miatt.

A fizetendő összeg kizárólag az adott közszolgáltatás hivatalos díját tartalmazhatja.

Kivétel csak akkor lehetséges, ha a viszonteladó valódi többletszolgáltatást nyújt – például extra értesítési vagy kényelmi funkciót –, de ezért is csak akkor kérhet külön díjat, ha erről előre, egyértelműen tájékoztatja a felhasználót, és az kifejezetten elfogadja azt. Ezek mértékét is egyértelműen, százalékos plafonokkal együtt határozná meg az Energiaügyi Minisztérium.

Elektronikus közúti közlekedési célú szolgáltatás – például e-matrica – esetén ez legfeljebb 3 százalék lehet a továbbértékesítési díj, amelyen a platformszolgáltató és a viszonteladó 1,5–1,5 százalékban osztozik.

Az elektronikus parkolásnál a plafon 9 százalék, ebből 4 százalék a platformé, 5 százalék a viszonteladóé. Az elektronikus személyszállítási szolgáltatásoknál – például digitális jegyértékesítésnél – 5 százalékos felső határ érvényes, fele-fele arányban megosztva. A szereplők közötti szerződésekben ettől magasabb jutalékot nem rögzíthetnének, ha a jogszabályt elfogadják.

A tervezet némi mozgásteret így is hagyna a platformszolgáltatónak, mert lehetőség lenne a díjplafontól való eltérésre, ha az új, a felhasználók számára értéket teremtő fejlesztéshez vagy innovációhoz kapcsolódik. Annyiban viszont ez is szabályozott, hogy az eltérés mértéke nem haladhatja meg a platformszolgáltatóra eső éves jutalékrészt, és annak indokát, időtartamát nyilvánosan közzé kell tenni.

Emellett évente legfeljebb tíz alkalommal ideiglenes díjcsökkentés is alkalmazható lenne kompenzációs céllal, szintén a meghatározott plafonon belül.

A rendelet kifejezetten rögzíti, hogy az üzletpolitikai eltérések nem sérthetik a felhasználók átlátható és tisztességes díjszabáshoz való jogát, és nem eredményezhetnek hátrányos megkülönböztetést a szolgáltatók között.

Kiemelt hangsúlyt kap a díjtranszparencia is, tehát a szolgáltatás biztosításában részt vevő minden szereplőnek – szolgáltatónak, viszonteladónak, platformnak – előzetesen, közérthetően és könnyen hozzáférhető módon kell közzétennie a díjak és jutalékok mértékét, számítási módját és feltételeit. A platformszolgáltató köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a partnerek megfelelnek-e ezeknek az átláthatósági követelményeknek.

A már meglévő szerződéseket 2026. május 15-ig kellene hozzáigazítani az elfogadandó új szabályokhoz, ugyanakkor a kényelmi díj tilalma már a hatálybalépés napjától kötelező lesz.

A szabályozást legkésőbb március 31-ig kellene kihirdetni, és május 1-jén lépne hatályba. A társadalmi egyeztetésre március 5-ig várja az észrevételeket az EM.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio