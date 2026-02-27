Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban

Az amerikai termelői maginfláció éves alapon januárban 3,6%-kal emelkedett az előző havi 3,3% után (várakozás: 3%).
A termelői infláció 3%-ról 2,9%-ra csökkent, de a várakozás 2,6% volt.
Összességében a bejövő adatok erősödő árnyomásra utalnak, vagy pedig az elemzők ebben a hónapban nagyon rosszul végezték a munkájukat.
Mindenesetre a termelői infláció nagymértékű emelkedése beleillik abba a képbe, amit már ősz óta mondunk. Az amerikai gazdaság újragyorsul és előbb-utóbb inflációs nyomsához fog vezetni.
Kicsit messzebbre tekintve, az inflációba ezek az adatok csak később gyűrűznek majd meg, ráadásul érdemi inflációs hatáshoz a termelői inflációban még nagyobb emelkedést kellene látni.
Mindenesetre a bejövő adatok afelé mutatnak, hogy nincs több kamatcsökkentésnek helye, sőt nagy kérdés, hogy a szeptemberinek egyáltalán volt-e értelme.
