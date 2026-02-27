Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna

Az IMF igazgatótanácsa 5,9 milliárd SDR (különleges lehívási jogok) értékű, négyéves megállapodást hagyott jóvá, amelyből azonnal lehívható mintegy 1,5 milliárd dollár. Ez az új egyezség a 2023-ban kötött hitelkeretet váltja fel, amelyet egyidejűleg töröltek is. A lépésre azért volt szükség, mert a háború elhúzódása miatt
az előző program keretében nem maradt elegendő idő Ukrajna külső fizetőképességének helyreállítására.
A program fő célkitűzései közé tartozik a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság helyreállítása, valamint az uniós csatlakozást megalapozó strukturális reformok végrehajtása. Kiemelt gazdaságpolitikai prioritás a prudens költségvetési politika, amely magában foglalja a bevételek növelését és az adóelkerülés visszaszorítását. A célok között szerepel továbbá az árstabilitás biztosítása a nagyobb árfolyam-rugalmasság révén, valamint a pénzügyi szektor stabilitásának megőrzése.
Az ukrán hatóságok emellett ambiciózus strukturális reformokat vállaltak. Ezek közé tartozik a költségvetési intézmények és az adóigazgatás megerősítése, valamint a kormányzati és korrupcióellenes keretrendszer fejlesztése. Fontos elem a pénz- és tőkepiaci infrastruktúra kiépítése, illetve a piacgazdasági működés előmozdítása is. A program végső soron a háború utáni újjáépítés és a magánszektor hitelezésén alapuló növekedés alapjait kívánja megteremteni.
A négyéves időszak alatt keletkező 136,5 milliárd dolláros finanszírozási rést uniós támogatások, a G7-csoport ERA-finanszírozása (befagyasztott orosz vagyon hozamaiból nyújtott hitelek), kétoldalú segélyek és az IMF-program együttesen fedezik.
Csak 2026-ban egy 52 milliárd dolláros hiányt kell pótolni. Ukrajna hivatalos kétoldalú hitelezőinek csoportja vállalta a jelenlegi adósságmoratórium meghosszabbítását, valamint a végleges adósságrendezés végrehajtását a rendkívüli bizonytalanság megszűnését követően.
Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: Ukrajna a 2023-as hitelkeret és a nemzetközi partnerek támogatásával képes volt fenntartani a makrogazdasági stabilitást, növelni a hazai bevételeket és végrehajtani a kritikus reformokat. Az új program szükség esetén gyorsan módosítható, amennyiben eredményes béketárgyalások indulnak. Huszonhárom tagállam – köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Japán – megerősítette az IMF preferált hitelezői státuszának elismerését. Egyúttal vállalták, hogy megfelelő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajna IMF-fel szembeni kötelezettségeinek teljesítéséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
