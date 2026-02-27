Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa jóváhagyta Ukrajna új, 48 hónapos kiterjesztett hitelkeretét (EFF). A megállapodás mintegy 8,1 milliárd dollár összegű finanszírozást biztosít a háború sújtotta országnak egy 136,5 milliárd dolláros nemzetközi támogatási csomag részeként.

Az IMF igazgatótanácsa 5,9 milliárd SDR (különleges lehívási jogok) értékű, négyéves megállapodást hagyott jóvá, amelyből azonnal lehívható mintegy 1,5 milliárd dollár. Ez az új egyezség a 2023-ban kötött hitelkeretet váltja fel, amelyet egyidejűleg töröltek is. A lépésre azért volt szükség, mert a háború elhúzódása miatt

az előző program keretében nem maradt elegendő idő Ukrajna külső fizetőképességének helyreállítására.

A program fő célkitűzései közé tartozik a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság helyreállítása, valamint az uniós csatlakozást megalapozó strukturális reformok végrehajtása. Kiemelt gazdaságpolitikai prioritás a prudens költségvetési politika, amely magában foglalja a bevételek növelését és az adóelkerülés visszaszorítását. A célok között szerepel továbbá az árstabilitás biztosítása a nagyobb árfolyam-rugalmasság révén, valamint a pénzügyi szektor stabilitásának megőrzése.

Az ukrán hatóságok emellett ambiciózus strukturális reformokat vállaltak. Ezek közé tartozik a költségvetési intézmények és az adóigazgatás megerősítése, valamint a kormányzati és korrupcióellenes keretrendszer fejlesztése. Fontos elem a pénz- és tőkepiaci infrastruktúra kiépítése, illetve a piacgazdasági működés előmozdítása is. A program végső soron a háború utáni újjáépítés és a magánszektor hitelezésén alapuló növekedés alapjait kívánja megteremteni.

A négyéves időszak alatt keletkező 136,5 milliárd dolláros finanszírozási rést uniós támogatások, a G7-csoport ERA-finanszírozása (befagyasztott orosz vagyon hozamaiból nyújtott hitelek), kétoldalú segélyek és az IMF-program együttesen fedezik.

Csak 2026-ban egy 52 milliárd dolláros hiányt kell pótolni. Ukrajna hivatalos kétoldalú hitelezőinek csoportja vállalta a jelenlegi adósságmoratórium meghosszabbítását, valamint a végleges adósságrendezés végrehajtását a rendkívüli bizonytalanság megszűnését követően.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: Ukrajna a 2023-as hitelkeret és a nemzetközi partnerek támogatásával képes volt fenntartani a makrogazdasági stabilitást, növelni a hazai bevételeket és végrehajtani a kritikus reformokat. Az új program szükség esetén gyorsan módosítható, amennyiben eredményes béketárgyalások indulnak. Huszonhárom tagállam – köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Japán – megerősítette az IMF preferált hitelezői státuszának elismerését. Egyúttal vállalták, hogy megfelelő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajna IMF-fel szembeni kötelezettségeinek teljesítéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio