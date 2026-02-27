Figyelem, jön a lomtalanítás Budapesten, számos probléma is felmerülhet

Korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki, amely nem minősül lomnak, és nem a kerületi lakosoktól származik. Például vállalkozások régi elektromos berendezéseket, festékesdobozokat, vegyszereket tesznek a lomok közé, vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben. Ez illegális hulladéklerakás - figyelmeztet a MOHU Budapest, hozzátéve, hogy
a társaság azokban az esetekben jogi lépéseket is tesz, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt.
Külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék. Ilyen lehet például egy park, vagy akár egy többsávos út mellett lévő járdasziget. Az ilyen pontokon megjelenő hulladék szintén arra utalhat, hogy illegális lerakásról van szó.
A MOHU Budapest közölte: nyitottak az együttműködésre a kerületi önkormányzatokkal, hiszen a közterület‑felügyelet és a fenntartást végző helyi munkatársak rendelkeznek azokkal a jogosultságokkal, eszközökkel és helyismerettel, amelyek megakadályozhatják, hogy más településen lakók vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi, lakossági lomtalanítást, és illegális hulladékot helyezzenek ki. Az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának, sok esetben az önkormányzatnak a felelőssége, míg a MOHU Budapest feladata a szabályosan kihelyezett lakossági lomok maradéktalan elszállítása – tisztázza a társaság.
