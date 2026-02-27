Fontos határt lépett át az infláció: kedvező hírek jöttek Németországból
A várakozásoknál alacsonyabbra, 1,9 százalékra mérséklődött az éves infláció Németországban februárban az előzetes adatok szerint a januári 2,1 százalékról. A piaci konszenzus 2,0 százalékos rátával számolt.
Havi összevetésben a fogyasztói árindex (CPI) 0,2 százalékkal emelkedett januárhoz képest. Az infláció élelmiszer- és energiaárak nélkül számított magmutatója 2,5 százalékon maradt.
Az euróövezetben összehasonlításra használt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves összevetésben 2,0 százalékkal nőtt a januári 2,1 százalék után, havi alapon pedig 0,4 százalékos emelkedést mértek.
Az adatok szerint az áremelkedés mérséklődéséhez elsősorban az energia és az élelmiszerek járultak hozzá.
Az energiaárak éves alapon 1,9 százalékkal csökkentek a januári 1,7 százalékos visszaesés után, míg az élelmiszer-infláció 1,1 százalékra lassult a korábbi 2,1 százalékról. Az iparcikkek inflációja 0,8 százalékra mérséklődött 1,0 százalékról. A szolgáltatások áremelkedési üteme ugyanakkor változatlanul 3,2 százalékon állt.
A Destatis jelezte: januártól jelentős módszertani és osztályozási változásokat vezettek be a HICP számításában, és az indexet 2025 = 100 bázison publikálják. A hivatal emlékeztetett arra is, hogy a nemzeti CPI és a HICP azonos adatforrásból készül, de lefedettségükben, módszertanukban és súlyozásukban eltérések vannak.
A statisztikai hivatal külön felhívta a figyelmet arra, hogy az online inflációs kalkulátorral a háztartások saját fogyasztási szerkezetük alapján számíthatják ki személyes inflációs rátájukat.
