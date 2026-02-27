Lesújtó eredmény: a túlnyomó többség úgy látja, hogy a saját pénztárcája bánja majd a nagy európai fegyverkezést

Az ING fogyasztói kutatása hat európai országban – Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban – vizsgálta a lakosság véleményét a védelmi és infrastrukturális célú többletkiadások hatásairól. Az eredmények egyértelműek: a megkérdezettek kevesebb mint egyharmada véli úgy, hogy ezek a ráfordítások bármilyen módon javítanák anyagi helyzetüket.

Ezzel szemben közel háromnegyedük arra számít, hogy a megnövekedett kiadások negatívan érintik majd a pénztárcájukat.

Naranccsal azoknak az aránya, akik szerint valamilyen módon pozitív hatással lesz a pénzügyeire a védelmi és infrastrukturális kiadások növelése (például mert ezekben az ágazatokban dolgozik, vagy mert általánosan gyorsabb növekedésre számít), kékkel azoknak az aránya, akik szerint romlani fog az anyagi helyzetük (például extra adók kivetése vagy más területekről történő forráselvonás miatt). Forrás: ING.

A pesszimizmus okai jól azonosíthatók. A válaszadók több mint 60 százaléka tart az adóemelésektől, még akkor is, ha ezeket a programokat – például Németországban – elvileg hitelfelvételből finanszíroznák. A megkérdezettek fele attól tart, hogy a költekezés inflációt gerjeszt, ami rontja az életszínvonalat. Emellett 38 százalékuk aggódik amiatt, hogy a védelmi kiadások növelése miatt más területeken – például az egészségügyben vagy az oktatásban – megszorításokra kényszerülnek az államok.

Különösen figyelemre méltó, hogy a pénzügyi ismeretek szintje nem a várt irányban befolyásolja a véleményeket.

A felmérés öt, alapvető pénzügyi fogalmakat tesztelő kérdést is tartalmazott, és az eredmények azt mutatják: minél jártasabb valaki pénzügyi kérdésekben, annál kevésbé hiszi, hogy a többletkiadások személyesen neki is kedveznének. Ez éles ellentétben áll a közgazdászok jelentős részének várakozásával, amely szerint ezek a programok segíthetnek magasabb növekedési pályára állítani a kontinens gazdaságát.

A plusz kiadások hátterében az a megállapodás áll, amely szerint az európai NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emelik védelmi kiadásaikat, és ennek mintegy harmadát kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatják. Németország már 2025 elején módosította az alkotmányban rögzített adósságfék-szabályt, ezzel lehetővé téve a jelentősen magasabb hitelfelvételt. Emellett napirenden van az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) származó kifizetések felgyorsítása is.

A felmérés eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a szakértői optimizmus és a közhangulat között jelentős szakadék tátong.

A döntéshozóknak a kiadások növelésének gazdasági indokoltsága mellett a lakosság konkrét aggályaira is választ kell adniuk, amennyiben nem akarják elveszíteni a költségvetési politika irányába vetett közbizalmat.

Címlapkép forrása: EU