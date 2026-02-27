  • Megjelenítés
Lesújtó eredmény: a túlnyomó többség úgy látja, hogy a saját pénztárcája bánja majd a nagy európai fegyverkezést
Gazdaság

Lesújtó eredmény: a túlnyomó többség úgy látja, hogy a saját pénztárcája bánja majd a nagy európai fegyverkezést

Portfolio
Az európai fogyasztók többsége szkeptikusan tekint a megnövekedett állami védelmi és infrastrukturális kiadások várható pénzügyi hatásaira – derül ki az ING felméréséből. A válaszadók többsége az infláció, az adóemelések és az egyéb területekről történő forráselvonás miatt aggódik, és csak kevesen bíznak abban, hogy a többletkiadásokból személyesen is profitálhatnak.

Az ING fogyasztói kutatása hat európai országban – Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban – vizsgálta a lakosság véleményét a védelmi és infrastrukturális célú többletkiadások hatásairól. Az eredmények egyértelműek: a megkérdezettek kevesebb mint egyharmada véli úgy, hogy ezek a ráfordítások bármilyen módon javítanák anyagi helyzetüket.

Ezzel szemben közel háromnegyedük arra számít, hogy a megnövekedett kiadások negatívan érintik majd a pénztárcájukat.

Pessimism_reigns_supreme
Naranccsal azoknak az aránya, akik szerint valamilyen módon pozitív hatással lesz a pénzügyeire a védelmi és infrastrukturális kiadások növelése (például mert ezekben az ágazatokban dolgozik, vagy mert általánosan gyorsabb növekedésre számít), kékkel azoknak az aránya, akik szerint romlani fog az anyagi helyzetük (például extra adók kivetése vagy más területekről történő forráselvonás miatt). Forrás: ING.

A pesszimizmus okai jól azonosíthatók. A válaszadók több mint 60 százaléka tart az adóemelésektől, még akkor is, ha ezeket a programokat – például Németországban – elvileg hitelfelvételből finanszíroznák. A megkérdezettek fele attól tart, hogy a költekezés inflációt gerjeszt, ami rontja az életszínvonalat. Emellett 38 százalékuk aggódik amiatt, hogy a védelmi kiadások növelése miatt más területeken – például az egészségügyben vagy az oktatásban – megszorításokra kényszerülnek az államok.

Különösen figyelemre méltó, hogy a pénzügyi ismeretek szintje nem a várt irányban befolyásolja a véleményeket.

Még több Gazdaság

Új megoldás született a hálózati szűkösségek áthidalására: ez most a forró téma

Kimondta a kormányfő: rossz vége lehet Trump döntésének, ha nem változtatnak azonnal

Sürgősségi rendeletről döntöttek: mutatjuk, kik járnak jól a változtatással a szomszéd országban

A felmérés öt, alapvető pénzügyi fogalmakat tesztelő kérdést is tartalmazott, és az eredmények azt mutatják: minél jártasabb valaki pénzügyi kérdésekben, annál kevésbé hiszi, hogy a többletkiadások személyesen neki is kedveznének. Ez éles ellentétben áll a közgazdászok jelentős részének várakozásával, amely szerint ezek a programok segíthetnek magasabb növekedési pályára állítani a kontinens gazdaságát.

A plusz kiadások hátterében az a megállapodás áll, amely szerint az európai NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emelik védelmi kiadásaikat, és ennek mintegy harmadát kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatják. Németország már 2025 elején módosította az alkotmányban rögzített adósságfék-szabályt, ezzel lehetővé téve a jelentősen magasabb hitelfelvételt. Emellett napirenden van az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) származó kifizetések felgyorsítása is.

A felmérés eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a szakértői optimizmus és a közhangulat között jelentős szakadék tátong.

A döntéshozóknak a kiadások növelésének gazdasági indokoltsága mellett a lakosság konkrét aggályaira is választ kell adniuk, amennyiben nem akarják elveszíteni a költségvetési politika irányába vetett közbizalmat.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility