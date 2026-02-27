Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz

Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről - közölte péntek reggel hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Hamarosan beszámolok a fejleményekről! - írta.

Emlékezetes, a miniszterelnök a péntek reggeli interjújában kijelentette, hogy Magyarországnak el kell érnie, hogy az ukránok nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Már akkor jelezte: "amikor ennek az interjúnak vége lesz, azonnal telefonos konzultációt kezdek a szlovákok miniszterelnökével, hogy a további közös lépéseket összehangoljuk".

Előzmények

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén.

Magyarország álláspontja szerint Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában,

ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ezenkívül a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-export is leállt, és mindaddig nem indul újra, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher