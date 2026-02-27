  • Megjelenítés
Villamossal ütközött egy autó

MTI
Összeütközött egy villamos és egy személyautó Budapest XI. kerületében, a BAH-csomópontnál - közölte a katasztrófavédelem pénteken a honlapján.

A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tértől a Móricz Zsigmond körtérig pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Bécsi út/Vörösvári út, illetve Hűvösvölgy felé az eredeti útvonalon járnak - írták a BKK Info Facebook-oldalán.

