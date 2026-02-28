  • Megjelenítés
6,5 milliárd forintot kapnak a Bászna károsultjai
Gazdaság

6,5 milliárd forintot kapnak a Bászna károsultjai

Portfolio
Pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Összesen 581 pozitív döntés született 6 milliárd 531 millió forint értékben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától a Bászna Gabona ügyében érintett gazdálkodók kártalanításában. A Magyar Államkincstár már folyósított 6 milliárd 21 millió forintot, a fennmaradó összeg pedig napokon belül megérkezhet az érintettek számlájára. Nagy István kiemelte,

a tavaszi munkálatokhoz szükséges pénz a gazdák rendelkezésére áll, az elkövető pedig a börtönben várhatja a büntetőeljárás további szakaszait.

Az agrárminiszter úgy fogalmazott: „a következő héten a kormányhoz fordulok a Bászna Gabona Zrt. alkalmazottait megillető elmaradt fizetések rendezése érdekében. A csőd ugyanis nemcsak a szerződéses partnereket, hanem a munkavállalókat is súlyosan érintette. Javasolni fogom, hogy az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelői jogkörében kezdeményezhesse a bérgarancia alaptól a munkavállalók felé fennálló bértartozásnak a kiegyenlítését”. A tárcavezető azt is kezdeményezi, hogy ez a folyamat a lehető legrövidebb határidővel folyhasson le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

