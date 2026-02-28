Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban

Több nagy olajipari vállalat és vezető kereskedőház felfüggesztette kőolaj- és üzemanyag-szállítmányait a Hormuzi-szoroson keresztül, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, Teherán pedig megtorlással válaszolt.

Négy piaci forrás számolt be szombaton arról, hogy a globális olajpiac egyik legfontosabb szállítási útvonalán leállt a forgalom. Mivel a világ tengeri úton szállított kőolajának mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson, a felfüggesztés jelentős hatást gyakorolhat a globális kínálatra és az árakra.

A hajóink több napig nem mozdulnak

– nyilatkozta az egyik vezető kereskedőház felsővezetője.

A lépés arra utal, hogy az iparág legnagyobb szereplői a közvetlen gazdasági veszteségnél is súlyosabb kockázatnak ítélik meg a térségben kialakult helyzetet, ezért inkább a kivárás mellett döntöttek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025 via Getty Images