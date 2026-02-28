Csendben visszakozott a kormány egy nagyon fontos ügyben

Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet arra, hogy a kormány visszakozott az útdíjak ügyében: nem valósul meg az a drasztikus emelés, amely hónapok óta komoly feszültséget okozott a fuvarozói szektorban, és amely miatt tavaly decemberben tüntetések is voltak Budapesten. A Magyar Közlönyben megjelent friss rendelettervezet szerint a legvitatottabb elem, a főutakra vonatkozó jelentős infrastruktúradíj-emelés kikerült a szabályozásból, miközben a gyorsforgalmi utak díjait csak mérsékelten, inflációkövető módon módosítják.

A 2/2026. (II. 26.) ÉKM rendelet egyik legfontosabb pontja, hogy rögzíti:

az útdíjköteles útszakaszok infrastruktúradíjának alapmértéke 2026. július 1-je után is a 2026. január 1-jei szinten marad.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lép életbe az a több tíz százalékos emelés, amely elsősorban a főutakon közlekedő fuvarozókat sújtotta volna, és amely a korábbi tervek szerint akár 30–50 százalék körüli többletterhet is jelenthetett volna számukra.

A rendelet nemcsak az árakat érinti, hanem a rendszer működtetését is. A szabályozás lehetővé teszi, hogy az eddig kijelölt szervezet mellé egy másik közreműködőt is bevonjanak az útdíjrendszer üzemeltetésébe és fejlesztésébe, a hatékonyság javítása érdekében. Ennek megfelelően a jogszabály név szerint kijelöli az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t mint olyan szereplőket, amelyek részt vehetnek a rendszer működtetésében.

A háttérben hónapok óta zajló egyeztetések és nyílt konfliktusok álltak. Tavaly decemberben fuvarozói demonstrációk hívták fel a figyelmet arra, hogy a tervezett főúti díjemelés aránytalan terhet róna a szektorra, és a költségek egy része végső soron a fuvardíjakon keresztül a gazdaság egészére hárulna át. A tárgyalások során szó volt az emelések ütemezéséről, az adminisztratív terhek csökkentéséről és a díjszámítás átláthatóbbá tételéről is, de a fő követelés a drasztikus emelés elhagyása volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images