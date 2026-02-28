Csendben visszakozott a kormány egy nagyon fontos ügyben

A 2/2026. (II. 26.) ÉKM rendelet egyik legfontosabb pontja, hogy rögzíti:
az útdíjköteles útszakaszok infrastruktúradíjának alapmértéke 2026. július 1-je után is a 2026. január 1-jei szinten marad.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lép életbe az a több tíz százalékos emelés, amely elsősorban a főutakon közlekedő fuvarozókat sújtotta volna, és amely a korábbi tervek szerint akár 30–50 százalék körüli többletterhet is jelenthetett volna számukra.
A rendelet nemcsak az árakat érinti, hanem a rendszer működtetését is. A szabályozás lehetővé teszi, hogy az eddig kijelölt szervezet mellé egy másik közreműködőt is bevonjanak az útdíjrendszer üzemeltetésébe és fejlesztésébe, a hatékonyság javítása érdekében. Ennek megfelelően a jogszabály név szerint kijelöli az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t mint olyan szereplőket, amelyek részt vehetnek a rendszer működtetésében.
A háttérben hónapok óta zajló egyeztetések és nyílt konfliktusok álltak. Tavaly decemberben fuvarozói demonstrációk hívták fel a figyelmet arra, hogy a tervezett főúti díjemelés aránytalan terhet róna a szektorra, és a költségek egy része végső soron a fuvardíjakon keresztül a gazdaság egészére hárulna át. A tárgyalások során szó volt az emelések ütemezéséről, az adminisztratív terhek csökkentéséről és a díjszámítás átláthatóbbá tételéről is, de a fő követelés a drasztikus emelés elhagyása volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Lépett a kormány.
Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból
Közvetlenül az ENSZ-nek címezték.
Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok
Nagyon meleg lesz.
Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Innentől tilos a hajózás a Hormuzi-szoroson.
Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Nehezen érthető, Irán mit akar ezzel elérni.
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Összeül a Védelmi Tanács.
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Már jóvá is hagyták.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.