Drámai híreket közölt Szijjártó Péter: már 1100 magyar kért konzuli védelmet

A közel-keleti válság egyre veszélyesebb szakaszba lép, miután Irán több öböl menti, illetve arab ország ellen hajtott végre támadásokat – jelentette be vasárnap esti Facebook-videójában Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint a támadások az amerikai érdekeltségek és katonai támaszpontok miatt érintik az Egyesült Arab Emírségeket is, Dubaj és Abu-Dzabi térségében rakétatámadások történtek.

A kialakult helyzet közvetlenül érinti a Dubajban tartózkodó magyar állampolgárokat is. A miniszter közlése szerint a nap elején még 371 magyar volt konzuli védelemre regisztrálva, ez a szám estére 1100 fölé emelkedett.

A gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy a térségben tartózkodók egyre többen érzik szükségét a hivatalos segítség igénybevételének.

- mondta a miniszter.

Jelenleg az egyik legnagyobb probléma a légtérzár: a légitársaságok nem indítanak járatokat, mivel a repülés a körülmények miatt kifejezetten veszélyes lenne. Emiatt a hazatérés lehetőségei rendkívül korlátozottak, miközben a katonai cselekmények és támadások kiszámíthatatlanul alakulnak.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az Abu-Dzabiban működő magyar nagykövetségen a munkatársak folyamatosan dolgoznak, a konzuli ügyeleti telefonszám elérhető, ugyanakkor arra kérte az érintetteket, legyenek türelmesek, mert egyszerre nagyon sokan próbálnak kapcsolatba lépni a külképviselettel. A budapesti call center létszámát is megnövelték, és a kollégák egész éjszaka fogadják a hívásokat.

A külügyminiszter hangsúlyozta: az Abu-Dzabi Nagykövetség Facebook-oldalán folyamatosan közzéteszik a legfrissebb információkat, amelyeket a helyi hatóságoktól kapnak. Egyúttal arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy minden esetben tartsák be a helyi hatóságok utasításait.

