Drámai híreket közölt Szijjártó Péter: már 1100 magyar kért konzuli védelmet

A kialakult helyzet közvetlenül érinti a Dubajban tartózkodó magyar állampolgárokat is. A miniszter közlése szerint a nap elején még 371 magyar volt konzuli védelemre regisztrálva, ez a szám estére 1100 fölé emelkedett.
A gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy a térségben tartózkodók egyre többen érzik szükségét a hivatalos segítség igénybevételének.
- mondta a miniszter.
Jelenleg az egyik legnagyobb probléma a légtérzár: a légitársaságok nem indítanak járatokat, mivel a repülés a körülmények miatt kifejezetten veszélyes lenne. Emiatt a hazatérés lehetőségei rendkívül korlátozottak, miközben a katonai cselekmények és támadások kiszámíthatatlanul alakulnak.
Szijjártó Péter elmondta, hogy az Abu-Dzabiban működő magyar nagykövetségen a munkatársak folyamatosan dolgoznak, a konzuli ügyeleti telefonszám elérhető, ugyanakkor arra kérte az érintetteket, legyenek türelmesek, mert egyszerre nagyon sokan próbálnak kapcsolatba lépni a külképviselettel. A budapesti call center létszámát is megnövelték, és a kollégák egész éjszaka fogadják a hívásokat.
A külügyminiszter hangsúlyozta: az Abu-Dzabi Nagykövetség Facebook-oldalán folyamatosan közzéteszik a legfrissebb információkat, amelyeket a helyi hatóságoktól kapnak. Egyúttal arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy minden esetben tartsák be a helyi hatóságok utasításait.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Lépett a kormány.
Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból
Közvetlenül az ENSZ-nek címezték.
Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok
Nagyon meleg lesz.
Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Innentől tilos a hajózás a Hormuzi-szoroson.
Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Nehezen érthető, Irán mit akar ezzel elérni.
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Összeül a Védelmi Tanács.
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Már jóvá is hagyták.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?