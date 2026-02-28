  • Megjelenítés
Jó hírt közölt Karácsony Gergely
Jó hírt közölt Karácsony Gergely

Helyzetjelentést adott Karácsony Gergely a budapesti kátyúzási munkák állapotáról. Amit ígértek, teljesítették, de útfelújítás kellene a toldozgatás helyett.

Ahogy ígértük: január 1. és február 26. között közel 36 000 kátyút tüntettünk el Budapesten

- írta Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy az idei tél extrém terhelést hozott. Volt nap, amikor 4000 új kátyút regisztráltak.

Emiatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be, három műszakban, éjjel-nappal dolgoztak. Naponta átlagosan 1000 feletti hibát javítanak, így a kátyúk miatti kárbejelentések száma a tizedére csökkent.

Vakító fényesség jelent meg az égen szombat hajnalban

Megérkezik a meteorológiai tavasz: 12–18 fokos nappalok – helyenként zápor is előfordulhat

Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban

Karácsony szerint a kátyúkra nem a kátyúzás a valódi megoldás, hanem az útfelújítás. A főváros által kezelt 1100+ kilométernyi úthálózat háromnegyedét a következő években fel kellene újítani. Ehhez ma nem a szándék hiányzik, hanem a forrás.

