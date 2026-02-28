Közel-keleti helyzet: bejelentést tett a Budapest Airport

Érezhető hatással van a közel-keleti helyzet a budapesti légiközlekedésre is.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a mai napon eddig 12 induló és érkező járatot töröltek

- írta a Budapest Airport a Facebookon.

A menetrend és a járatok státusza a nap folyamán folyamatosan változhat, ezért a repülőtér fokozott körültekintést kér az utazóktól.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében minden utasnak azt tanácsolják, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjon légitársaságánál az aktuális járatinformációkról. Emellett javasolt figyelemmel kísérni a konzuli szolgálatok frissítéseit, valamint a Budapest Airport hivatalos felületein közzétett menetrendi adatokat is.

Nemzetközi járatokat is töröltek

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásait követően a légitársaságok szombaton az Izraelbe tartó járatok közel 40 százalékát törölték. A tágabb közel-keleti régióban a járatok 6,7 százaléka esett ki a Cirium elemzőcég előzetes adatai szerint.

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images