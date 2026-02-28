Megérkezik a meteorológiai tavasz: 12–18 fokos nappalok – helyenként zápor is előfordulhat

Kezdődik a meteorológiai tavasz, amelynek első napjain az időjárás jellege számottevően nem változik, azaz túlnyomóan napos, száraz, enyhe időre számíthatunk - írja a HungaroMet Zrt.

Vasárnapra virradó éjszaka jobbára felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyolfelhős lesz az ég. Hajnalra foltokban átmeneti köd képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap estig felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyolfelhős időre számíthatunk, majd onnantól nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

Délutánra 12 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn a sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél az Alföldön néhol megélénkülhet. Hajnalban -2, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images