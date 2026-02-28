  • Megjelenítés
Megérkezik a meteorológiai tavasz: 12–18 fokos nappalok – helyenként zápor is előfordulhat
Gazdaság

Megérkezik a meteorológiai tavasz: 12–18 fokos nappalok – helyenként zápor is előfordulhat

Portfolio
Kezdődik a meteorológiai tavasz, amelynek első napjain az időjárás jellege számottevően nem változik, azaz túlnyomóan napos, száraz, enyhe időre számíthatunk - írja a HungaroMet Zrt.

Vasárnapra virradó éjszaka jobbára felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyolfelhős lesz az ég. Hajnalra foltokban átmeneti köd képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet. 

Vasárnap estig felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyolfelhős időre számíthatunk, majd onnantól nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

Délutánra 12 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn a sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. 

Még több Gazdaság

Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban

6,5 milliárd forintot kapnak a Bászna károsultjai

Montenegró kínai konzorciummal szerződött: 22 kilométeres szakasz épül a Bar–Boljare autópályán

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél az Alföldön néhol megélénkülhet. Hajnalban -2, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility