Montenegró kínai konzorciummal szerződött: 22 kilométeres szakasz épül a Bar–Boljare autópályán

Kereskedelmi szerződést írt alá egy kínai konzorciummal Montenegró a Bar-Boljare autópálya egy 22 kilométeres szakaszának tervezésére és megépítésére.

A megállapodást a montenegrói állami közútkezelő vállalat, a Monteput és a PowerChina írta alá a Podgoricában rendezett ünnepségen.

A projekt részletei szerint az autópályaszakaszt óránként 100 kilométeres haladási sebességre alakítják ki, irányonként két forgalmi sávval és leállósávval. A hegyvidéki terepviszonyok miatt az útvonal jelentős számú hidat és alagutat tartalmaz majd.

A szakaszon két párhuzamos alagút is helyet kap, amelyek hossza 3895, illetve 3945 méter.

A Bar-Boljare autópálya stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházás, amelynek célja a montenegrói közúti összeköttetés javítása, valamint az Adriai-tengeri Bar kikötőjének összekapcsolása a szerb határral egy szélesebb európai közlekedési folyosó részeként. A teljes autópálya tervezett hossza mintegy 165 kilométer. Az elsőként elkészült, 41 kilométeres Smokovac-Matesevo szakaszt 2022 júliusában adták át a forgalomnak.

