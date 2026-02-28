Olyan győzelmet mutattak be a megújulók, ami újraírhatja, amit az energiapiacokról gondoltunk

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a napenergia-termelés 40 százalékkal, 1,17 millió gigawattórára ugrott tavaly, míg a szélenergia 13 százalékos bővüléssel 1,13 millió gigawattórát ért el.

A Bloomberg beszámolója szerint ez azt jelenti, hogy a kínai naperőművek több áramot állítottak elő, mint Japán teljes villamosenergia-rendszere egy év alatt.

A napelemek részesedése a teljes áramtermelésből 11 százalékra nőtt, szemben a tíz évvel ezelőtti 1 százalék alatti aránnyal. A gyors terjedést az iparág kiépített ellátási lánca és a technológia rugalmassága segíti: a hatalmas sivatagi parkoktól a falusi háztetőkig mindenhol megjelentek a panelek.

A megújulók bővülése lehetővé tette, hogy Kína növekvő áramigényét tavaly úgy elégítse ki, hogy közben a hőerőművi – döntően szénalapú – termelés 0,7 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a szén továbbra is domináns energiahordozó: részesedése az összes energiafelhasználásban csak minimálisan, 51,4 százalékra mérséklődött, a teljes szénfogyasztás pedig 0,1 százalékkal még nőtt is, részben a szénkémiai ipar bővülése miatt. A rendszer egyre több nappali többletáramot termel, ami hálózati és tárolási beruházásokat kényszerít ki, miközben a túltermelés és az alacsony árak miatt sok berendezésgyártó veszteségesen működik.

Címlapkép forrása: Shutterstock