Visszatért az ember, aki legyőzte Trumpot, azonnal új támadást indított az elnök ellen
Visszatért az ember, aki legyőzte Trumpot, azonnal új támadást indított az elnök ellen

Hosszú idő után először szerepelt a nyilvánosan Joe Biden volt amerikai elnök, aki élesen támadta Donald Trump jelenlegi államfőt Dél-Karolinában, elsősorban annak bevándorlási politikáját és évértékelő beszédét bírálva. A felszólalás egyszerre szólt Trump csökkenő népszerűségéről és Biden saját politikai örökségének kozmetikázásáról.

Joe Biden volt amerikai elnök élesen bírálta Donald Trumpot egy dél-karolinai adománygyűjtő rendezvényen, kihasználva a hivatalban lévő elnök csökkenő népszerűségét – számolt be az NBC News.

Biden gúnyosan utalt Trump rekordhosszúságú, 1 óra 47 perces évértékelő beszédére, majd azt állította: szerinte „valami nincs rendben” az elnökkel, aki – megfogalmazása szerint – „furcsa megszállottságot” mutat Barack Obama iránt, és akadályozni próbálja a választási részvételt a félidős választásokon.

A volt elnök külön bírálta Trumpot amiatt, hogy évértékelőjében nem tett említést a minnesotai bevándorlási hatósági akció során történt halálesetekről.

Ennek során két amerikai állampolgár, Renee Good és Alex Pretti vesztette életét. Biden úgy fogalmazott:

sötét időszakot él az ország, és szerinte az elnök nem ajánlott vigaszt az áldozatok családjainak.

A beszéd politikai jelentőséget is hordozott: Dél-Karolina hat évvel ezelőtt kulcsszerepet játszott Biden 2020-as elnökjelölti győzelmében. A volt elnök felidézte, hogy az államban aratott előválasztási sikere fordította meg kampányát az iowai és new hampshire-i vereségek után, és hozzájárult ahhoz, hogy riválisai visszalépjenek. Úgy fogalmazott: Dél-Karolina „elnököket választ”, és döntő pillanatban állt mögötte.

Biden saját elnöksége eredményeit is felsorolta, többek között az inzulinárakra bevezetett ársapkát és a munkahelyteremtést, miközben Trump második ciklusát visszalépésként jellemezte.

A bevándorlás kérdésében – amely 2024-ben Trump győzelmének egyik kulcstémája volt – azzal védekezett, hogy hivatali ideje végén alacsonyabb volt a határátlépések száma, mint amikor átvette a posztot.

Az NBC által idézett friss felmérés szerint a Pretti halála utáni héten a megkérdezettek 60 százaléka részben vagy erősen elutasította Trump bevándorlási és határbiztonsági intézkedéseit. Biden most, egy évvel Trump második ciklusának kezdete után, láthatóan erre a közhangulatra építve próbálja újrapozicionálni magát és pártját, miután saját távozása és a 2024-es kampány körüli viták megtépázták reputációját a demokrata oldalon.

Címlapkép forrása: Sean Rayford/Getty Images

