Visszatért az ember, aki legyőzte Trumpot, azonnal új támadást indított az elnök ellen

Joe Biden volt amerikai elnök élesen bírálta Donald Trumpot egy dél-karolinai adománygyűjtő rendezvényen, kihasználva a hivatalban lévő elnök csökkenő népszerűségét – számolt be az NBC News.
Biden gúnyosan utalt Trump rekordhosszúságú, 1 óra 47 perces évértékelő beszédére, majd azt állította: szerinte „valami nincs rendben” az elnökkel, aki – megfogalmazása szerint – „furcsa megszállottságot” mutat Barack Obama iránt, és akadályozni próbálja a választási részvételt a félidős választásokon.
A volt elnök külön bírálta Trumpot amiatt, hogy évértékelőjében nem tett említést a minnesotai bevándorlási hatósági akció során történt halálesetekről.
Ennek során két amerikai állampolgár, Renee Good és Alex Pretti vesztette életét. Biden úgy fogalmazott:
sötét időszakot él az ország, és szerinte az elnök nem ajánlott vigaszt az áldozatok családjainak.
A beszéd politikai jelentőséget is hordozott: Dél-Karolina hat évvel ezelőtt kulcsszerepet játszott Biden 2020-as elnökjelölti győzelmében. A volt elnök felidézte, hogy az államban aratott előválasztási sikere fordította meg kampányát az iowai és new hampshire-i vereségek után, és hozzájárult ahhoz, hogy riválisai visszalépjenek. Úgy fogalmazott: Dél-Karolina „elnököket választ”, és döntő pillanatban állt mögötte.
Biden saját elnöksége eredményeit is felsorolta, többek között az inzulinárakra bevezetett ársapkát és a munkahelyteremtést, miközben Trump második ciklusát visszalépésként jellemezte.
A bevándorlás kérdésében – amely 2024-ben Trump győzelmének egyik kulcstémája volt – azzal védekezett, hogy hivatali ideje végén alacsonyabb volt a határátlépések száma, mint amikor átvette a posztot.
Az NBC által idézett friss felmérés szerint a Pretti halála utáni héten a megkérdezettek 60 százaléka részben vagy erősen elutasította Trump bevándorlási és határbiztonsági intézkedéseit. Biden most, egy évvel Trump második ciklusának kezdete után, láthatóan erre a közhangulatra építve próbálja újrapozicionálni magát és pártját, miután saját távozása és a 2024-es kampány körüli viták megtépázták reputációját a demokrata oldalon.
Címlapkép forrása: Sean Rayford/Getty Images
