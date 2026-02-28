Zelenszkij aláírta a rendeletet: tíz orosz logisztikai céget sújtanak szankciók – a megszállt területeken működtek

Az államfő aláírta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács határozatát hatályba léptető 212/2026. számú rendeletet, amelyet az elnöki hivatal honlapján tettek közzé. A büntetőintézkedésekkel sújtott listára olyan orosz magánvállalatok kerültek, amelyek
árut szállítanak a megszálló erőknek, vagy onnan szállítanak ki termékeket, ezáltal biztosítva az orosz hadsereg logisztikai hátterét.
Az intézkedéscsomag kiterjed azokra a vállalkozásokra is, amelyek a megszállt területeken az Ukrposta, az ukrán nemzeti postaszolgálat kisajátított infrastruktúráját használva működnek. Ezek a szervezetek nemcsak nyugdíjakat és egyéb juttatásokat folyósítanak, hanem okmányirodaként is funkcionálnak: jogtalanul állítanak ki orosz útleveleket, valamint katonai behívóparancsokat kézbesítenek a helyi lakosságnak.
Szankciók alá vonták azokat a postai szolgáltatókat is, amelyek úgynevezett párhuzamos importcsatornákat hoztak létre kettős felhasználású termékek – köztük elektronikai alkatrészek és drónok – behozatalára, megkerülve a hatályos korlátozásokat. Vlagyiszlav Vlaszjuk, az elnök szankciós politikáért felelős megbízottja kiemelte, hogy a postai szolgáltatások kulcsszerepet játszanak a mikroelektronikai alkatrészek külföldi beszerzésében. Hangsúlyozta:
elfogadhatatlan, hogy egy mikrochipet postai úton el lehessen küldeni Németországból Moszkvába.
A vonatkozó információkat Kijev már megosztotta a partnerországokkal.
Volodimir Zelenszkij egy korábbi rendeletében orosz tudósok, a megszálló hatóságok vezetői, valamint az orosz agressziót támogató szervezetek ellen is büntetőintézkedéseket léptetett életbe.
