Zelenszkij bejelentést tett: az orosz-ukrán békeforgatókönyvet is átírja a közel-keleti konfliktus

Közölte azt is: új irányelveket fog kidolgozni az ukrán tárgyalóküldöttség részére, de a részletekre nem tért ki. Csütörtökön Zelenszkij még azt mondta, hogy a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz.
Azóta azonban az Egyesült Arab Emírségek ellenségeskedések helyszíne lett az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapások következtében indított iráni válaszcsapások miatt.
Ukrajnában szombaton újabb támadás érte az energiarendszert.
A Naftohaz állami gáz- és kőolajipari vállalat bejelentette, hogy az éjszaka folyamán orosz találat érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő egyik gázkitermelő létesítményét, amely súlyos károkat szenvedett.
"Súlyosan megrongálódott a berendezés, és csökkent a nyomás. A kollégák a helyszínen a lehető leggyorsabban, profi módon kezelték a helyzetet" - írta a Facebookon Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
