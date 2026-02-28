  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentést tett: az orosz-ukrán békeforgatókönyvet is átírja a közel-keleti konfliktus
MTI
Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások következő fordulójának időpontja és helyszíne a közel-keleti helyzet alakulásától és a reális diplomáciai lehetőségektől függ - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.

Közölte azt is: új irányelveket fog kidolgozni az ukrán tárgyalóküldöttség részére, de a részletekre nem tért ki. Csütörtökön Zelenszkij még azt mondta, hogy a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz.

Azóta azonban az Egyesült Arab Emírségek ellenségeskedések helyszíne lett az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapások következtében indított iráni válaszcsapások miatt.

Ukrajnában szombaton újabb támadás érte az energiarendszert.

A Naftohaz állami gáz- és kőolajipari vállalat bejelentette, hogy az éjszaka folyamán orosz találat érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő egyik gázkitermelő létesítményét, amely súlyos károkat szenvedett.

"Súlyosan megrongálódott a berendezés, és csökkent a nyomás. A kollégák a helyszínen a lehető leggyorsabban, profi módon kezelték a helyzetet" - írta a Facebookon Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

