A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon

Orbán Viktor vasárnap délután videót tett közzé közösségi oldalán, amelyen terepszemlét tart Százhalombattán, a hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú finomítói központban.

A miniszterelnökkel tartott a Mol elnök-vezérigazgatója is, aki elmondta, hogy a Barátság kőolajvezeték az orosz-ukrán háború kitörése óta 23 alkalommal állt le. Hernádi a videóban az Iráni konfliktusra is kitért és hozzátette, hogy

ökölszabály szerint a kínálat 1 százalékos kiesés nagyjából 10 százalékos áremelkedést okoz az olajpiacon.

Ezzel arra utalt, hogy a piac rövid távon rendkívül érzékenyen reagál a kínálati sokkokra.

Érdemes hozzátenni, hogy bár létezik ez az összefüggés, de erősen leegyszerűsíti a piaci folyamatokat. Rövid távú, globális sokkhelyzetekben – amikor a piac meglepetésszerűen szembesül kínálati hiánnyal – valóban előfordulhat aránytalan árreakció. Ugyanakkor több okból sem tekinthető mechanikusan alkalmazható törvényszerűségnek.

Az EU-tagállamok – így Magyarország is – több hónapra elegendő stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészlettel rendelkeznek. Ezek célja éppen az, hogy átmeneti ellátási zavar esetén ne alakuljon ki azonnali fizikai hiány. Amíg a piac tudja, hogy léteznek mobilizálható tartalékok, az árreakció mérsékeltebb lehet.

Hosszabb távon az ellátási láncok alkalmazkodnak: új beszállítók jelennek meg, a kereskedelmi útvonalak átrendeződnek. A kereslet rövid távon valóban rugalmatlan, de tartós áremelkedés esetén a fogyasztás csökkenhet, alternatívák (pl. más üzemanyagok, hatékonysági lépések) kerülhetnek előtérbe.

Ezért elmondható, hogy

az ökölszabály elsősorban az azonnali, rövid távú piaci reakcióra vonatkozik.

Címlapkép forrása: Portfolio