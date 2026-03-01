  • Megjelenítés
A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon
Gazdaság

A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon

Portfolio
"A kínálat 1 százalékos kiesése az olajárak 10 százalékos emelkedéséhez vezet" - mutatott rá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy Facebook videóban.

Orbán Viktor vasárnap délután videót tett közzé közösségi oldalán, amelyen terepszemlét tart Százhalombattán, a hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú finomítói központban.

A miniszterelnökkel tartott a Mol elnök-vezérigazgatója is, aki elmondta, hogy a Barátság kőolajvezeték az orosz-ukrán háború kitörése óta 23 alkalommal állt le. Hernádi a videóban az Iráni konfliktusra is kitért és hozzátette, hogy

ökölszabály szerint a kínálat 1 százalékos kiesés nagyjából 10 százalékos áremelkedést okoz az olajpiacon.

Ezzel arra utalt, hogy a piac rövid távon rendkívül érzékenyen reagál a kínálati sokkokra.

Még több Gazdaság

Elözönlötték a Dunát a katonák: Paks után a gáztárolók is védelem alá kerültek

Rengeteg járatot kellett törölni ma Budapesten

Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég

Érdemes hozzátenni, hogy bár létezik ez az összefüggés, de erősen leegyszerűsíti a piaci folyamatokat. Rövid távú, globális sokkhelyzetekben – amikor a piac meglepetésszerűen szembesül kínálati hiánnyal – valóban előfordulhat aránytalan árreakció. Ugyanakkor több okból sem tekinthető mechanikusan alkalmazható törvényszerűségnek.

  • Az EU-tagállamok – így Magyarország is – több hónapra elegendő stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészlettel rendelkeznek. Ezek célja éppen az, hogy átmeneti ellátási zavar esetén ne alakuljon ki azonnali fizikai hiány. Amíg a piac tudja, hogy léteznek mobilizálható tartalékok, az árreakció mérsékeltebb lehet.
  • Hosszabb távon az ellátási láncok alkalmazkodnak: új beszállítók jelennek meg, a kereskedelmi útvonalak átrendeződnek. A kereslet rövid távon valóban rugalmatlan, de tartós áremelkedés esetén a fogyasztás csökkenhet, alternatívák (pl. más üzemanyagok, hatékonysági lépések) kerülhetnek előtérbe.

Ezért elmondható, hogy

az ökölszabály elsősorban az azonnali, rövid távú piaci reakcióra vonatkozik.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility