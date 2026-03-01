  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül
Káosz a légiközlekedésben, minden dubaji járatát felfüggesztette az Emirates
Gazdaság

Káosz a légiközlekedésben, minden dubaji járatát felfüggesztette az Emirates

Portfolio
Ideiglenesen felfüggesztette minden Dubajba tartó és onnan induló járatát az Emirates. A korlátozás március 2-án, hétfőn, helyi idő szerint délután 3 óráig marad érvényben.

A légitársaság döntése értelmében a teljes légiforgalom szünetel az érintett viszonylaton.

A zárlat az Egyesült Arab Emírségek időzónája szerint 15:00 óráig tart, addig semmilyen gép nem közlekedik a dubaji repülőtér és a hálózat többi pontja között.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

