Pánik a világ legfontosabb útvonalán, rengeteg hajó vesztegel a nyílt vizen

Legalább 150 tartályhajó – köztük kőolaj- és LNG-szállítók – várakozik a Hormuzi-szoroson túli nyílt vizeken az Irán elleni amerikai és izraeli csapásokat követően. A vasárnap közzétett hajózási adatok szerint a szoros másik oldalán további tucatnyi hajó vesztegel.

A Reuters hírügynökség a MarineTraffic hajókövető platform adatai alapján úgy becsüli, hogy a tartályhajók a Perzsa-öböl nagy olajtermelői – Irak és Szaúd-Arábia –, valamint a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, Katar partjai előtt, a nyílt vizeken csoportosulnak.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb tengeri olajszállítási útvonala, amelyen keresztül a globális kőolaj-kereskedelem jelentős része halad át.

Ebből adódóan a térségben kialakult fegyveres konfliktus azonnali hatással van a nemzetközi energiaszállításokra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock