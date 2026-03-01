  • Megjelenítés
Rendkívüli üzenet érkezett Orbán Viktortól: hétfőn mindent a nyilvánosság elé tárnak a Barátság kőolajvezetékről
Gazdaság

Rendkívüli üzenet érkezett Orbán Viktortól: hétfőn mindent a nyilvánosság elé tárnak a Barátság kőolajvezetékről

Portfolio
Rendkívüli információk jutottak a birtokunkba, hétfő reggel beszámolunk a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotáról - írta Orbán Viktor vasárnap este.

Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban

- írta a miniszterelnök Facebook oldalára.

A bejelentés előzménye, hogy a Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik nyersolaj egy orosz dróntámadást követően. Az egyelőre nem egyértelmű, hogy miért áll a szállítás azóta, a magyar kormány és az ukrán vezetés eltérő okokra hivatkozik.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta ez a 23. üzemzavar.

Még több Gazdaság

A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon

Elözönlötték a Dunát a katonák: Paks után a gáztárolók is védelem alá kerültek

Rengeteg járatot kellett törölni ma Budapesten

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility