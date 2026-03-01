Rendkívüli üzenet érkezett Orbán Viktortól: hétfőn mindent a nyilvánosság elé tárnak a Barátság kőolajvezetékről

Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban

- írta a miniszterelnök Facebook oldalára.

A bejelentés előzménye, hogy a Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik nyersolaj egy orosz dróntámadást követően. Az egyelőre nem egyértelmű, hogy miért áll a szállítás azóta, a magyar kormány és az ukrán vezetés eltérő okokra hivatkozik.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta ez a 23. üzemzavar.

