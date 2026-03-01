  • Megjelenítés
Rengeteg járatot kellett törölni ma Budapesten
Vasárnap 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt, egyes járatok státusza egy napon belül is változhat – írja az Infostart.

A Budapest Airport közlése szerint a közel-keleti helyzet következtében

vasárnap mintegy 28 járatot töröltek

Tel-Aviv, Dubaj, Abu-Dzabi, Doha, Ammán desztinációkkal.

A járatstátuszok nap folyamán folyamatosan változhatnak. Javasoljuk utasainknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit”

– áll a Budapest Airport közleményében.

