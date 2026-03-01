  • Megjelenítés
Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég
Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég

A dán hajózási óriás, a Maersk vasárnapi közleményében bejelentette, hogy a közel-keleti helyzetre hivatkozva a Jóreménység foka felé irányítja át hajóit. Az intézkedés a Közel-Keletet és Indiát a Földközi-tengerrel, valamint az amerikai keleti parttal összekötő járatokat érinti.

A világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata

ezzel egyidejűleg felfüggeszti a Szuezi-csatornán és a Báb el-Mandeb-szoroson történő áthaladást.

A társaság ugyanakkor jelezte, hogy a közel-keleti térségbe irányuló szállítmányokat továbbra is fogadja.

A Jóreménység fokát megkerülő alternatív útvonal a Szuezi-csatornát érintő hagyományos irányhoz képest jelentősen megnöveli a szállítási időt és a költségeket. A kerülőút alkalmazása a húszi lázadók Vörös-tengeri támadásai miatt vált általánossá a nagy hajózási vállalatok körében, amelyek kénytelenek voltak alkalmazkodni a térség megnövekedett biztonsági kockázataihoz.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

