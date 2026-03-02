Erős januári forgalmat jelentett a budapesti reptér

Közel 1,4 millió utas fordult meg januárban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ami 2015 óta a legmagasabb szám. Bár ez közel 19%-os visszaesést jelent a szezonálisan erős decemberhez képest, éves összehasonlításban már 3,4%-os növekedést látunk. Az áruforgalom különösen erősre sikeredett, ha év/év alapon nézzük, mert a havi változás kevésbé szívderítő.

Januárban 1 338 120 utast kezeltek "Ferihegyen", azaz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Budapest Airport legfrissebb jelentése szerint. Ez mintegy 44 500 utassal több, mint egy évvel korábban, és az eddigi legmagasabb januári szám.

A hagyományosan erős decemberhez képest ez 18,8%-os csökkenést, ám év/év alapon 3,4%-t növekedést mutat.

Az áruforgalom kimagasló volt, 34 ezer tonnát is meghaladta.

Ez havi szinten 8,8%-os csökkenést, éves összehasonlításban viszont 19%-os növekedést jelent.

Amint az alábbi grafikonok is mutatják - az első hosszabb a második rövidebb visszatekintéssel -, az utasforgalomban bekövetkezett csökkenés megszokott januárban. A bezunahás / majdnem nullázódás a koronavírus járványhoz köthető.

Az áruforgalomban bekövetkezett ilyen erős havi visszaesés viszont meglehetősen ritkán fordul elő az év első hónapjában.

A mostaninál (8,8%) eddig két nagyobb havi csökkenést láthattunk, egyet 2022 januárjában (-14,4%) és egyet 2023 januárjában (-16,7%). Az éves növekedés cikkcakkban jön lefelé 2024 augusztusa óta (+65%), és januárban 19%-ot ért el.

Címlapkép forrása: Portfolio