Óriási masírozás után zsákutcába érkezhetett Törökország

A hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint még idén is bővült, de a várakozásoktól elmaradt a török gazdaság. Bár a GDP alakulása nagyjából összhangban van az elemzői elképzelésekkel, teljesen elmaradt a korábbi évek 5-10 százalékos növekedéseitől.

Törökország GDP-je 3,6 százalékkal bővült 2025-ben, miután a negyedik negyedévben az éves alapú növekedés 3,4 százalékot tett ki. A Reuters által megkérdezett elemzők összesítése alapján ezek 1-1 tizeddel elmaradnak a várakozásoktól. Bár a növekedés üteme ezzel is bővült a 2024-es 3,3 százalékhoz viszonyítva,

komolyan elmaradnak a számok az ezeket megelőző három évhez képest, ahol 11,8, 5,4, majd 5 százalékos volt a növekedés.

A Török Statisztikai Intézet (TÜIK) adatai alapján a tavalyi növekedést elsősorban az építőipar hajtotta, ahol a hozzáadott érték 10,8 százalékkal emelkedett. Ezt az információs és kommunikációs szektor követte 8 százalékos bővüléssel. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat ugyanakkor 8,8 százalékos visszaesést könyvelhetett el.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a negyedik negyedéves GDP 0,4 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva. A statisztikai hivatal emellett felülvizsgálta a korábbi adatokat:

a harmadik negyedéves növekedést 3,7-ről 3,8 százalékra, a második negyedévit pedig 4,9-ről 4,7 százalékra módosította.

A török gazdaságpolitikai vezetés a kormány 3,3 százalékos előrejelzését kismértékben meghaladó tavalyi növekedésre számított, ami végül be is igazolódott. Az idei évre vonatkozóan a kedvező globális környezettől várják a gazdasági aktivitás további élénkülését. A Moody's hitelminősítő 2025-re 3,2 százalékos bővülést prognosztizál, míg a Világbank a múlt hónapban 3,1-ről 3,5 százalékra javította előrejelzését.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock