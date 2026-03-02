  • Megjelenítés
Sivatagi homok fátyolozza első tavaszi napjainkat
Sivatagi homok fátyolozza első tavaszi napjainkat

Szaharai por érkezik fölénk, nem is kevés – figyelmeztet a Időkép. A por vastagabb fátyolfelhőzetet eredményez hazánk felett és gátat szab a zavartalan napsütésnek, cserébe a hétfő esti naplementét mindenképpen érdemes lesz figyelni, hiszen a jelenség miatt különösen szép lehet.

S hogy miért is történik mindez? A magaslégkörben húzódik a légkör „szupersztrádája”, melyen keresztül

a Szahara felől egészen hazánkig eljutnak a kis porszemcsék.

Ez egy viszonylag keskeny sávban mozgó, rendkívül gyorsan haladó nyugatias széláram, amely több kilométeres magasságban, a troposzféra felső határán kanyarog a Föld körül. A homokszemek pedig ebbe bekerülve egészen messzire, akár magasabb szélességekre is el tudnak jutni.

szaharai homok
Még keddre is jut belőle a szaharai homokból. Adatok: Copernicus CAMS, az Időkép vizualizációjában

A szaharai porszemek elképesztő utat tesznek meg.

Légvonalban a Szahara legészakibb részei és Magyarország között a távolság nagyjából 2000-2500 kilométer, de a porszemek ritkán haladnak egyenes vonalban, ezért a ténylegesen megtett útjuk gyakran eléri a 3000-4500 kilométert is.

A mai napon már tapasztalhattuk ezt a jelenséget, a hosszan kanyargó légköri sztráda a műholdképen is szépen kirajzolódik, de így lesz ez még holnap is, bár várhatóan már valamivel több napsütésben bízhatunk a keddi nap folyamán.

időkép
Forrás: Időkép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

