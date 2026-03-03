Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja hétfőn tovább eszkalálódott, miután Izrael Libanont támadta, Irán pedig folytatta az Öböl-térség elleni csapásait.
Ez több mint 10 százalékkal hajtotta fel az olajárakat.
Lane szerint az energiaárak ugrásszerű emelkedése különösen rövid távon helyez nyomást az inflációra, az ilyen jellegű konfliktusok pedig negatívan hatnak a gazdasági aktivitásra. Hozzátette: a hatás mértéke és a középtávú inflációs következmények a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függenek.
Az EKB korábbi érzékenységi elemzései szerint, amennyiben a régióból érkező energiaellátás tartósan csökkenne, az az energiaárak által hajtott infláció jelentős ugrásához és a kibocsátás éles visszaeséséhez vezetne.
A jegybank egy decemberi elemzése alapján egy ilyen mértékű, tartós olajár-emelkedés 0,5 százalékponttal növelheti az inflációt, miközben 0,1 százalékponttal foghatja vissza a növekedést.
Az euróövezeti infláció jelenleg 1,7 százalékon áll, vagyis a jegybank 2 százalékos célértéke alatt marad. Ez arra utal, hogy az áremelkedés ütemének kisebb mértékű gyorsulása önmagában valószínűleg nem vált ki monetáris politikai beavatkozást. Ennek oka, hogy a kamatpolitika hosszú késleltetéssel fejti ki hatását, így a rövid távú áringadozásokkal szemben hatástalan. Az EKB hagyományosan áttekint az energiaárak okozta volatilitáson, amennyiben az nem befolyásolja a hosszabb távú inflációs várakozásokat, és nem gyűrűzik be az alapinflációba. A piaci szereplők egyelőre nem számítanak az EKB 2 százalékos betéti kamatának módosítására az idei év során.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Vészjósló forgatókönyv felé mutatnak a jelek.
Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Szerinte ezért áll a szállítás.
Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
A világ olajforgalmának ötöde kerül veszélybe.
Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington
Nincs iráni hajó az Ománi-öbölben.
Egyre többen fordulnak orvosi kérdésekkel az AI-hoz: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők
Erre mindenkinek érdemes odafigyelni.
Bajt szimatolnak Izraelben: nem lesz elég az, amit most Irán kap
Túl jól el vannak ásva a rakéták.
Megszólalt a volt kémfőnök: ennyi esély van Iránban a hatalomváltásra
Interjút adott az MI6 volt vezetője.
Eddig sosem látott erejű mikrohullámú jelet azonosítottak csillagászok
Rendkívül intenzív jelenség bocsátotta ki.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.