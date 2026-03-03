Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB

Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza, Philip Lane a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása jelentős inflációs ugrást okozhat az euróövezetben, emellett visszavetheti a gazdasági növekedést.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja hétfőn tovább eszkalálódott, miután Izrael Libanont támadta, Irán pedig folytatta az Öböl-térség elleni csapásait.

Ez több mint 10 százalékkal hajtotta fel az olajárakat.

Lane szerint az energiaárak ugrásszerű emelkedése különösen rövid távon helyez nyomást az inflációra, az ilyen jellegű konfliktusok pedig negatívan hatnak a gazdasági aktivitásra. Hozzátette: a hatás mértéke és a középtávú inflációs következmények a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függenek.

Az EKB korábbi érzékenységi elemzései szerint, amennyiben a régióból érkező energiaellátás tartósan csökkenne, az az energiaárak által hajtott infláció jelentős ugrásához és a kibocsátás éles visszaeséséhez vezetne.

A jegybank egy decemberi elemzése alapján egy ilyen mértékű, tartós olajár-emelkedés 0,5 százalékponttal növelheti az inflációt, miközben 0,1 százalékponttal foghatja vissza a növekedést.

Az euróövezeti infláció jelenleg 1,7 százalékon áll, vagyis a jegybank 2 százalékos célértéke alatt marad. Ez arra utal, hogy az áremelkedés ütemének kisebb mértékű gyorsulása önmagában valószínűleg nem vált ki monetáris politikai beavatkozást. Ennek oka, hogy a kamatpolitika hosszú késleltetéssel fejti ki hatását, így a rövid távú áringadozásokkal szemben hatástalan. Az EKB hagyományosan áttekint az energiaárak okozta volatilitáson, amennyiben az nem befolyásolja a hosszabb távú inflációs várakozásokat, és nem gyűrűzik be az alapinflációba. A piaci szereplők egyelőre nem számítanak az EKB 2 százalékos betéti kamatának módosítására az idei év során.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU