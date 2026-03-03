Itt a fordulat a Mol és a Janaf ügyében: vallott a számokról a magyar olajcég

Közleményében hangsúlyozza a Mol:
a JANAF jelenleg több, mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője.
A magyar olajcég szerint a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák.
A Mol azt is felrója, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70%-kal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést más szolgáltatóknál nem lehetett tapasztalni.
A szállítási díjakat 100 km-re vetítve lehet összehasonlítani, a Mol közleménye szerint a díjak tonnánként az alábbiak:
- BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan): 1,2 dollár/tonna/100km
- Mol (Ukrán határ – Százhalombatta): 1.0 dollár/tonna/100km
- Transneft (Szamara – Fehérorosz határ): 1.0 dollár/tonna/100km
- TAL / AWP (Trieszt – Bécs): 1.4 dollár/tonna/100km
- Ukrtransnafta (Fehérorosz határ, Ukrajnán keresztül – magyar határ): 3.4 dollár/tonna/100km
-
Janaf (Horvátország – magyar határ): 5.3 dollár/tonna/100km
Fontos mindehhez hozzátenni a Mol szerint, hogy az Ukrajnán keresztül érkező ún. szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia stb.) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami a Mol szerint tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent.
Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a MOL és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés
- írják.
Előzmények
A Barátság-olajvezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén.
Magyarország álláspontja szerint Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában, ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ezenkívül a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-export is leállt, és mindaddig nem indul újra, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon.
A kialakult helyzetben az Adria vezeték jelentősége megnövekedett; a horvát Janaf olajvállalat még egy februári közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára.
