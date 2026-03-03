Keményen cáfolta Volodimir Zelenszkij a Barátság vezeték kapcsán a magyar kormányt, durva üzenetet küldött Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Magyarország és Szlovákia vezetését a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita miatt, valamint részletes tájékoztatást adott a vezeték állapotáról, a helyreállítási munkálatokról.
Ukrajna államfőja újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy
az orosz támadások után az ukrán szakemberek elkezdték helyreállítani a vezetéket, ám a munkálatok közben újabb katonai incidens történt, amelyben ukrán állampolgárok sérültek meg.
Zelenszkij arról is beszélt – a Rubyka beszámolója szerint –, hogy sem Orbán Viktor magyar, sem Robert Fico szlovák miniszterelnökök nem fordultak Moszkvához azzal a kéréssel, hogy az oroszok tartózkodjanak az infrastruktúra elleni támadásoktól. Eközben nyilvános megszólalásaikban Ukrajnát szólították fel a tranzit fenntartására az energetikai biztonság érdekében.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy miközben ukrán dolgozók állították helyre a vezetéket az első csapást követően,
Budapest és Pozsony részéről nem érkezett sem köszönetnyilvánítás, sem együttérzés a sérültek családjai felé.
Zelenszkij szavai szerint kizárólag olyan nyilvános üzenetek hangzottak el, amelyek Magyarország és Szlovákia energiabiztonságára hivatkoztak, illetve azt sugallták, hogy Ukrajnának kötelessége biztosítani a tranzitot.
Az elnök szerint különösen visszás, hogy a helyreállítás közben újabb katonai esemény történt, amely újabb sérülésekkel járt, mégsem érkezett szolidaritási gesztus a két uniós tagállam vezetésétől.
A vita túlmutat az energetikai kérdésen, mivel Zelenszkij azzal is megvádolta Magyarországot és Szlovákiát, hogy blokkolnak bizonyos uniós döntéseket. Mint beszámoltunk arról, a magyar kormány vétóval akadályozza azt a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, valamint az újabb szankciós csomag elfogadását, amíg a Barátság vezetéken nem indulnak újra az olajszállítások.
Az ukrán álláspont szerint azért is visszás ez a lépés, mert a tranzit újbóli megkezdése lehetővé tenné, hogy Oroszország ismét bevételekhez jusson az olajexport révén. Zelenszkij világossá tette:
Ukrajna nem érdekelt az orosz olajtranzit újraindításában, nem is teheti meg, különösen azok után, hogy a vezetéket több orosz támadás érte, és jelentős károk keletkeztek benne.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezzel szemben azt állította, hogy nincsenek technikai akadályai a vezeték működésének. Hétfőn közölte, hogy a magyar Nemzetbiztonsági Tanács ülésén részletes tájékoztatást kapott a Barátság-vezetéket ért orosz támadás következményeiről és az útvonal állapotáról. Állítása szerint a műholdfelvételek alapján a vezeték csövei nem sérültek meg közvetlenül, így „nincs technikai oka” a tranzit blokkolásának.
A kormányfő nyilvánosan felszólította Zelenszkijt, hogy folytassa az olajszállítást, és engedje meg magyar és szlovák szakértők számára a helyszíni vizsgálatot a vita lezárása érdekében.
Zelenszkij reagálásában azt mondta, hogy a műholdképek nem mutatják meg a föld alatti vezetékszakaszok és a műszaki rendszerek valós állapotát.
Kiemelte: egy nagy tartály megrepedt, ez látható, ám a vezérlőpanelek, a szivattyúrendszer, a generátorok és a föld alatti csővezetékek sérülései nem azonosíthatók pusztán légi felvételek alapján. Ironikusan megjegyezte, hogy „talán Orbán varázsló, és látja, mi történik a föld alatt”, de szerinte a valóság ennél összetettebb.
A magyar kormányfő ezzel párhuzamosan „tiszta zsarolásnak” nevezte Zelenszkij lépéseit, és jelezte: Magyarország addig fog reagálni, amíg a vezetéket újra nem nyitják. Korábban nyílt levélben is bírálta az ukrán elnököt, azt állítva, hogy Kijev döntései ellentétesek Budapest érdekeivel.
A konfliktus előzménye, hogy január 27-én orosz csapás érte a lvivi régió energetikai infrastruktúráját; felmerült, hogy egy drón a Barátság-vezeték Magyarországot és Szlovákiát ellátó szakaszát találta el. A Naftogaz megerősítette a támadást, de részleteket nem közölt, csupán annyit, hogy az adott hónapban ez volt a tizenötödik csapás létesítményeik ellen. Magyarország válaszul felfüggesztette a dízelexportot Ukrajnába, és jelezte: mérlegeli az áramexport és a gázszállítás leállítását is, amennyiben Kijev nem állítja helyre az orosz olajtranzitot a Barátság-vezetéken keresztül.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
