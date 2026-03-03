  • Megjelenítés
FONTOS Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?
 
Kína jéghideg iráni számításai

Amikor amerikai és izraeli vadászgépek csaptak le Iránra hétvégén, megölve Ali Hamenei legfőbb vezetőt, Kína vezető esti hírműsora rendkívüli őszinteséggel tudósított az eseményről. A legfontosabb tényeket világosan és gyorsan közölték. Ezzel szemben alig két hónappal korábban, amikor hatalmas tüntetések robbantak ki az Iszlám Köztársaságban, a kínai híradósok az első két hétben némák maradtak. Amikor végül mégis beszámoltak a zavargásokról, a tüntetőket „külső erők” bábjaiként ábrázolták.
Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született.

Ez a kontraszt rámutat, miért nem aggódnak annyira a Teherán ellen folyó támadás miatt a kínai vezetők, mint sokan gondolják. Kína aggodalommal figyelte, ahogy december végén az irániak fellázadtak saját kormányuk ellen.

Az autokratikus rezsimet megdöntő népi mozgalom látványa pontosan az a fajta esemény, amelyik nyugtalanságot kelt a pekingi tisztviselőkben. Egy légitámadásban megölt politikai vezető Kína szemszögéből könnyebben kezelhető esemény. Ugye mennyivel könnyebb felháborodni a háborút szító amerikaiakon?!

Emellett elképzelhetőek olyan különböző kimenetelek Iránban, amelyek Kína számára előnyösek lehetnek.

