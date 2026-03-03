Kína jéghideg iráni számításai

Ez a kontraszt rámutat, miért nem aggódnak annyira a Teherán ellen folyó támadás miatt a kínai vezetők, mint sokan gondolják. Kína aggodalommal figyelte, ahogy december végén az irániak fellázadtak saját kormányuk ellen.
Az autokratikus rezsimet megdöntő népi mozgalom látványa pontosan az a fajta esemény, amelyik nyugtalanságot kelt a pekingi tisztviselőkben. Egy légitámadásban megölt politikai vezető Kína szemszögéből könnyebben kezelhető esemény. Ugye mennyivel könnyebb felháborodni a háborút szító amerikaiakon?!
Emellett elképzelhetőek olyan különböző kimenetelek Iránban, amelyek Kína számára előnyösek lehetnek.
