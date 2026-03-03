Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.

2026.03.03-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 594 Ft/liter

A meredek áremelkedés hátterében az áll, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben.

A dízel helyzete különösen aggasztó

Ilyen jelentős árkülönbséget utoljára 2024 elején láthattunk a benzin és a dízel ára között.

Ez elsősorban annak tudható be, hogy a dízel drágulása még a kőolajét is meghaladja, miután a közel-keleti konfliktus kiszélesedése azzal fenyeget, hogy fennakadások léphetnek fel a Perzsa-öböl menti finomítók exportjában.

Ráadásul ez már nem is csak elméleti lehetőség: a Saudi Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező, elsősorban dízelt feldolgozó finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik.

A hajózási adatokat és elemzéseket szolgáltató Kpler szerinta globális gázolaj-kereskedelem mintegy 10 százaléka, valamint a repülőgép-üzemanyag (kerozin) 20 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.A Goldman Sachs közlése szerint tavaly a finomított termékek exportja a szoroson keresztül átlagosan napi 3,5 millió hordót tett ki.

