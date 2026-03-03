Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
2026.03.03-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:
- 95-ös benzin: 565 Ft/liter
- Gázolaj: 594 Ft/liter
A meredek áremelkedés hátterében az áll, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben.
A dízel helyzete különösen aggasztó
Ilyen jelentős árkülönbséget utoljára 2024 elején láthattunk a benzin és a dízel ára között.
Ez elsősorban annak tudható be, hogy a dízel drágulása még a kőolajét is meghaladja, miután a közel-keleti konfliktus kiszélesedése azzal fenyeget, hogy fennakadások léphetnek fel a Perzsa-öböl menti finomítók exportjában.
Ráadásul ez már nem is csak elméleti lehetőség: a Saudi Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező, elsősorban dízelt feldolgozó finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik.
A hajózási adatokat és elemzéseket szolgáltató Kpler szerinta globális gázolaj-kereskedelem mintegy 10 százaléka, valamint a repülőgép-üzemanyag (kerozin) 20 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.A Goldman Sachs közlése szerint tavaly a finomított termékek exportja a szoroson keresztül átlagosan napi 3,5 millió hordót tett ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Folytatódik az emelkedés.
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Egyre több ország érintett.
Irán azt ígéri, "nem fog sokáig tartani" az új legfőbb vezér kiválasztása
Az ajatollah utódját hamar megválaszthatják.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Több járat is indul európai célállomások felé.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
NAgy fejfájást okozhat a katari LNG-export leállása.
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Már ma is nagy emelkedéseket lehetett látni.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Ez az egész világot megrengetné.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza kiszámolta, mennyire nagy a kockázat.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?