  • Megjelenítés
Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban
Gazdaság

Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban

Portfolio
Egy ideig még magasak maradnak az olajárak, viszont, ha vége a háborúnak Iránnal, még alacsonyabbak is lesznek, mint előtte – mondta Donald Trump amerikai elnök ma este a Fehér Házban.

Az emberek úgy érezték, valamit kell tennünk [Iránnal]. Ha ennek vége, az [olaj]árak le fognak menni, szerintem alacsonyabbak lesznek, mint valaha”

– mondta az elnök, oldalán a német kancellárral.

Friedrich Merz közben arról beszél: való igaz, hogy a magas olajárak rontják a gazdaságok teljesítményét, ezért mindenki érdeke, hogy minél gyorsabb vége legyen a közel-keleti háborúnak.

Irán ma jelentette be: semmi áron nem fognak kapitulálni, sőt, elkezdik szétbombázni a Közel-Kelet gazdasági központjait, felhajtva az olajárat 200 dollár köré. Most a Brent árfolyam 77 dollár / hordó, a WTI 73,4.

Kapcsolódó cikkünk

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility