Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban

Egy ideig még magasak maradnak az olajárak, viszont, ha vége a háborúnak Iránnal, még alacsonyabbak is lesznek, mint előtte – mondta Donald Trump amerikai elnök ma este a Fehér Házban.

Az emberek úgy érezték, valamit kell tennünk [Iránnal]. Ha ennek vége, az [olaj]árak le fognak menni, szerintem alacsonyabbak lesznek, mint valaha”

– mondta az elnök, oldalán a német kancellárral.

Friedrich Merz közben arról beszél: való igaz, hogy a magas olajárak rontják a gazdaságok teljesítményét, ezért mindenki érdeke, hogy minél gyorsabb vége legyen a közel-keleti háborúnak.

Irán ma jelentette be: semmi áron nem fognak kapitulálni, sőt, elkezdik szétbombázni a Közel-Kelet gazdasági központjait, felhajtva az olajárat 200 dollár köré. Most a Brent árfolyam 77 dollár / hordó, a WTI 73,4.