Szovjet gránátokat találtak Magyarországon

Második világháborús gránátok kerültek elő egy sárkeresztúri ház kertjéből - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr ezrede a Facebook-oldalán kedden.

Azt írták: a családi ház kertjében, veteményezés rendezése közben került elő egy második világháborús, szovjet kézigránát. A területet a tűzszerészek átvizsgálták,

és további három darab, szovjet gyártmányú, 82 milliméteres aknagránátot és 16 darab üres tüzérségi hüvelyt emeltek ki a földből.

Az eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A tűzszerész ezred felhívta a figyelmet arra: aki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, azonnal értesítse a rendőrséget, hogy el tudják szállítani a veszélyes eszközöket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images