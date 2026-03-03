Szovjet gránátokat találtak Magyarországon

Azt írták: a családi ház kertjében, veteményezés rendezése közben került elő egy második világháborús, szovjet kézigránát. A területet a tűzszerészek átvizsgálták,
és további három darab, szovjet gyártmányú, 82 milliméteres aknagránátot és 16 darab üres tüzérségi hüvelyt emeltek ki a földből.
Az eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.
A tűzszerész ezred felhívta a figyelmet arra: aki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, azonnal értesítse a rendőrséget, hogy el tudják szállítani a veszélyes eszközöket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási kihívás, de versenyelőnyt is hozhat az AI szabályozásoknak való megfelelés
Elindult a Digital Compliance 2026 konferencia.
Azonnal itt a fájó hatása a Hormuzi-szoros lezárásának: minden rekord megdőlt
Fókuszban a fuvardíjak.
Meddig gyengülhet most a forint?
A forint eddig a háború egyik legnagyobb áldozata
Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Két hét múlva kiderül!
A hitelfedezeti biztosítások is fókuszban lesznek a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján.
Kiszivárgott a brüsszeli terv: olyan hatalom kerülhet Brüsszel kezébe, amitől Magyarország rég rettegett
A jelenlegi magyar gazdasági modell alapjaiban remeghet meg.
Miért fáj annyira Putyinnak, hogy Hámenei halott?
Az amerikai csapás tovább növelte az elnöki paranoiát és a vágyat Ukrajna megszerzésére.
Ursula von der Leyen jobbkeze keményen kiosztotta Friedrich Merzet
A német kancellár egy elhibázott és leegyszerűsítő reformot erőltet szerinte.
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.