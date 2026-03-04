  • Megjelenítés
Akkora a kiszámíthatatlanság, hogy a boltok már azt sem tudják kire terheljék a költségeiket
Gazdaság

Akkora a kiszámíthatatlanság, hogy a boltok már azt sem tudják kire terheljék a költségeiket

Portfolio
A kiskereskedelmi láncoknak ismét át kell alakítaniuk stratégiájukat, miután újból nagyot változott a vámkörnyezet az Egyesült Államokban. A Legfelsőbb Bíróság nemrég megsemmisítette a Trump-kormány rendkívüli vámpótlékait, és ez ezt helyettesítő 10 százalékos vámokat az elnök a maximálisan megengedett 15 százalékra emelné. A bizonytalan szabályozás hatására az USA-ban is megjelenhetett az "óvatossági motívum", ami elvileg indokolatlan mértékű spórolásra készteti a fogyasztókat.

A friss negyedéves gyorsjelentések alapján a Best Buy-tól a Targeten át az Abercrombie & Fitch-ig a nagy szereplők mind küzdenek a folyamatosan változó vámkörnyezettel - írja a Reuters. A lap által megszólaltatott elemző szerint nem önmagában a magasabb vámszint a fő probléma, hanem a szabályozás kiszámíthatatlansága. Úgy látja,

a kereskedők fel tudnak készülni egy tartósan kedvezőtlen környezetre, de nem tudnak hatékonyan alkalmazkodni a napról napra vagy hétről hétre módosuló előírásokhoz.

Jelenleg a fő probléma, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése után új jogalapon kivetett 10 százalékos globális vámokat Trump hangsúlyosan a maximális 15 százalékra akarja emelni. Ezt jelezte a vámok múltheti életbe lépése, és azt követően is, és Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ezen a héten már jöhet is az emelés, de valahogy továbbra is a feltételes mód lengi körül a lépést.

Az Abercrombie & Fitch eddig az egyetlen lánc, amely kifejezetten beépítette éves előrejelzésébe a 15 százalékos vámtételt. A cég nagyjából 40 millió dolláros negatív hatással számol, ami mintegy 70 bázispontos eredményromlást jelent, pedig tavaly még körülbelül 90 millió dolláros vámköltséget becsült 2025-re.

Az áremelés egyelőre inkább egy utolsó mentsvárént kezeli a többi kiskereskedelmi lánc. A Target vezérigazgatója például kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy a szűkös költségvetéssel gazdálkodó vásárlók számára az ár továbbra is kulcstényező, ezért csak a legutolsó lépésként emelnék az árakat. A Best Buy eközben inkább beszállítókkal folytat tárgyalásokat, és diverzifikálja beszerzési forrásait, hogy így mérsékelje a vámpolitika kiszámíthatatlanságából fakadó kockázatokat.

A hatás persze az európai vállalatokat is érinti, így a német Adidas például arra figyelmeztetett, hogy

az amerikai vámok és a dollár alakulása együtt összesen 400 millió euróval csökkentik idei eredményét.

A fogyasztói piacra termelő vállalatok már tavaly is igen nehezen tudtak alkalmazkodni a gyorsan változó vámtarifa-környezethez, és milliós többletköltségekkel kellett számolniuk. A Reuters elemzése szerint a globális cégek 2025-ben összesen 21–22,9 milliárd dollár körüli sokkal számolhattak, de 2026-ra már inkább egy 15 milliárd dolláros terhet becsültek.

Idén a megkötött szerződések miatt stabilizálódó amerikai vámok a és az alacsonyabb adókulcsok miatt a fogyasztás élénkülését várhatták a hónapokig tartó óvatosság után, azonban a frissen kirobbantott iráni háború új aggodalmakat keltett.

David Swartz, a Morningstar vezető részvényelemzője szerint a konfliktus fennakadásokat okozhat a szállításban és növelheti a szállítási költségeket, miközben a magasabb üzemanyagárak is emelik a kiadásokat, hiszen ezek egyrészről minden termék árára kihatással vannak, másrészről a fogyasztók pénztárcájára is negatív hatással vannak. Mindez a lap szerint arra jelentős mértékű spórolásra ösztönözheti a fogyasztókat, még akkor is, ha volna miből költeni a boltokban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

