Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Szerda éjjel jelent meg a kormány friss határozata arról, hogy tényfeltáró különítményt küldenének a Magyarország olajellátásáért felelős Barátság vezeték megvizsgálására. A dokumentum szövege szerint:
-
A Kormány a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Ukrajna a magyar álláspontot vitatja, de nem teszi lehetővé a kőolajvezeték állapotának vizsgálatát.
-
A Kormány szükségesnek tartja a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását, ezért létrehozza a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget (a továbbiakban: Tényfeltáró Küldöttség).
-
A Tényfeltáró Küldöttség feladata – a nemzetközi jog szabályaival összhangban – helyszíni vizsgálat útján meggyőződni a Barátság kőolajvezeték állapotáról, működőképességéről. A Tényfeltáró Küldöttség vizsgálata eredményéről tájékoztatja a Kormányt és a nyilvánosságot.
-
A Tényfeltáró Küldöttség vezetője az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszterhelyettese.
-
A Kormány felkéri a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot a Tényfeltáró Küldöttségbe tag delegálására. A Tényfeltáró Küldöttség további tagjait a Tényfeltáró Küldöttség vezetője jelöli ki, kéri fel.
Ahogy azt a határozat is említi, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan nem engedélyezi majd a sérült vezetékszakasz meglátogatását. Az ukrán vezetés így döntött Katarína Mathernová, EU-nagykövet hasonló, uniós szakértőkből álló tényfeltáró látogatásával kapcsolatban is, azzal érvelve, hogy
ezt nem teszik lehetővé a folyamatos orosz támadások.
Orbán Viktor hétfőn egy videóban jelentette be, hogy a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján nincs okuk azt feltételezni, hogy ne üzemelhetne a Barátság vezeték, de az ukrán hatóságok szerint az orosz csapások nem a felszín feletti csőrendszert, hanem annak föld alatt futó szakaszait és a kompresszorállomás több berendezését érte, így azok helyreállítása jóval több időt vehet igénybe.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
