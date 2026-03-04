  • Megjelenítés
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Kijött a friss rendelet, miszerint Magyarország előírja egy tényfeltáró misszió összeállítását, hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormány állítása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a januári orosz csapásban megsérült ellátási vonalat ne lehetne újra üzembe helyezni, de az ukrán vezetés nem feltétlen fog utat engedni a vizsgálódásnak, mivel a térségben bármikor újabb bombázások jöhetnek.

Szerda éjjel jelent meg a kormány friss határozata arról, hogy tényfeltáró különítményt küldenének a Magyarország olajellátásáért felelős Barátság vezeték megvizsgálására. A dokumentum szövege szerint:

  • A Kormány a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Ukrajna a magyar álláspontot vitatja, de nem teszi lehetővé a kőolajvezeték állapotának vizsgálatát.

  • A Kormány szükségesnek tartja a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását, ezért létrehozza a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget (a továbbiakban: Tényfeltáró Küldöttség).

  • A Tényfeltáró Küldöttség feladata – a nemzetközi jog szabályaival összhangban – helyszíni vizsgálat útján meggyőződni a Barátság kőolajvezeték állapotáról, működőképességéről. A Tényfeltáró Küldöttség vizsgálata eredményéről tájékoztatja a Kormányt és a nyilvánosságot.

  • A Tényfeltáró Küldöttség vezetője az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszterhelyettese.

  • A Kormány felkéri a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot a Tényfeltáró Küldöttségbe tag delegálására. A Tényfeltáró Küldöttség további tagjait a Tényfeltáró Küldöttség vezetője jelöli ki, kéri fel.

Ahogy azt a határozat is említi, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan nem engedélyezi majd a sérült vezetékszakasz meglátogatását. Az ukrán vezetés így döntött Katarína Mathernová, EU-nagykövet hasonló, uniós szakértőkből álló tényfeltáró látogatásával kapcsolatban is, azzal érvelve, hogy

ezt nem teszik lehetővé a folyamatos orosz támadások.

Orbán Viktor hétfőn egy videóban jelentette be, hogy a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján nincs okuk azt feltételezni, hogy ne üzemelhetne a Barátság vezeték, de az ukrán hatóságok szerint az orosz csapások nem a felszín feletti csőrendszert, hanem annak föld alatt futó szakaszait és a kompresszorállomás több berendezését érte, így azok helyreállítása jóval több időt vehet igénybe.

