Beáldozni látszik a diszkontsörök korszakának
MTI
Európában egyre több helyen az válik megfigyelhetővé, hogy a fogyasztók eltávolodnak a viszonylag kevesebb egyedi jegyet tartalmazó szeszes italoktól a prémium és alkoholmentes kategóriák felé.

Az európai változásokhoz hasonló szerkezeti átalakulások jellemezték a belföldi sörpiacot 2025-ben - közölte a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete szerdán az MTI-vel.

Tavaly a forgalom csökkent, a visszaesés a prémium kategóriában volt a legkisebb, így a minőségi sörök aránya éves összevetésben 23 százalékról 25 százalékra nőtt. Az alkoholmentes sörök részesedése meghaladta 7 százalékot az új termékek megjelenésének köszönhetően.

Az öt legnagyobb magyarországi gyártó 2025-ben 4,7 millió hektoliter sört állított elő, 4,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Az 5 millió hektolitert alig meghaladó belföldi forgalmuk 9,3 százalékkal elmarad a 2024-estől.

A közlemény szerint a visszaesés nemzetközi jelenség, Ausztriában például tavaly a gyártás 7,1 százalékkal, Németországban a fogyasztás 5,8 százalékkal mérséklődött.

A csökkenés miatt a magyarországi gyártók közös kampányt szerveztek Egy Magyar Sör címmel, amely a belföldön készült termékek sokszínűségét és minőségét emeli ki. A kezdeményezés központi elemét jelentő kisfilmet a közösségi oldalakon tették közzé - olvasható a közleményben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

