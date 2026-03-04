Beáldozni látszik a diszkontsörök korszakának

Az európai változásokhoz hasonló szerkezeti átalakulások jellemezték a belföldi sörpiacot 2025-ben - közölte a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete szerdán az MTI-vel.
Tavaly a forgalom csökkent, a visszaesés a prémium kategóriában volt a legkisebb, így a minőségi sörök aránya éves összevetésben 23 százalékról 25 százalékra nőtt. Az alkoholmentes sörök részesedése meghaladta 7 százalékot az új termékek megjelenésének köszönhetően.
Az öt legnagyobb magyarországi gyártó 2025-ben 4,7 millió hektoliter sört állított elő, 4,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
Az 5 millió hektolitert alig meghaladó belföldi forgalmuk 9,3 százalékkal elmarad a 2024-estől.
A közlemény szerint a visszaesés nemzetközi jelenség, Ausztriában például tavaly a gyártás 7,1 százalékkal, Németországban a fogyasztás 5,8 százalékkal mérséklődött.
A csökkenés miatt a magyarországi gyártók közös kampányt szerveztek Egy Magyar Sör címmel, amely a belföldön készült termékek sokszínűségét és minőségét emeli ki. A kezdeményezés központi elemét jelentő kisfilmet a közösségi oldalakon tették közzé - olvasható a közleményben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
