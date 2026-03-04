Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője

Az OPEC második legnagyobb termelője

leállította a Rumaila olajmező – az ország legjelentősebb lelőhelye – és a West Qurna 2 projekt termelésének jelentős részét.

Kedden mintegy napi 1,2 millió hordónyi kitermelés esett ki. A következő napokban a leállítás az iraki össztermelés mintegy kétharmadát is érintheti, ha a Hormuzi-szoros továbbra is átjárhatatlan marad a tengeri szállítmányok számára. A Rumaila-mezőt a BP üzemelteti Irakkal és a PetroChina-val közösen, a projekt 2024-ben napi több mint 1,4 millió hordó kőolajat termelt.

A termeléscsökkentés közvetlen oka a hajóhiány: a Perzsa-öbölben mindössze 6–12 szabad szupertanker tartózkodik, amelyek még befogadóképesek. Irak déli, Bászra melletti kikötőjében a hónap eleje óta csupán három hajó vett fel rakományt, ami kevesebb mint fele az egy hónappal korábbi forgalomnak. Emellett legalább tíz, február 21. óta megrakott tanker vesztegel az öbölben, mivel nem tudnak átkelni a szoroson. Bagdad az északi, kurd autonóm területről a törökországi Ceyhan kikötőjébe irányuló kőolajexportot is felfüggesztette.

A hajóhiány drámaian megemelte a szállítási költségeket. A közel-keleti olaj Kínába szállításáért fizetendő napi szupertanker-bérleti díj kedden elérte a példátlanul magas, 481 ezer dolláros szintet a londoni Baltic Exchange adatai szerint. A biztosítók a háborús kockázati biztosítás területi hatályát kiterjesztették az ománi partok jóval szélesebb övezetére is, tovább növelve a fuvarozás költségeit.

A hétvégén kirobbant közel-keleti fegyveres konfliktus az egész régió energetikai infrastruktúráját sújtja. Szaúd-Arábia hétfőn leállította legnagyobb olajfinomítóját, Katar pedig dróncsapásokat követően felfüggesztette a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz exportüzemének termelését.

Szaúd-Arábia – a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre – alternatív exportútvonalakat vizsgál. Felmerült egy, az országon át a Vörös-tenger partjáig futó csővezeték fokozott használata is, ez azonban szintén kockázatos az iráni támogatású húszik hajók elleni támadásai miatt. Az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét támadás érte, a washingtoni külügyminisztérium pedig figyelmeztetést adott ki a Perzsa-öböl menti Dahrán városára vonatkozóan, ahol az Aramco állami olajvállalat székhelye és Szaúd-Arábia legfontosabb olajmezői találhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio