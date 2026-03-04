Egy európai irodaház második emeletén lapul Irán vagyonának egy tetemes része

A német WirtschaftsWoche beszámolója szerint az iráni állam külföldi befektetéseit kezelő Iran Foreign Investment Company (IFIC) egyik fontos európai bázisa Düsseldorfban működik, a Königsallee 76–78. szám alatti irodaház második emeletén.

A vállalat teheráni központú befektetési holdingként az Iráni Iszlám Köztársaság külföldi érdekeltségeit kezeli, és az elmúlt években egyre inkább globális befektetési központként működött.

A cég németországi leányvállalatát a 2000-es évek elején hozták létre, eredetileg Essenben. Ennek egyik oka az volt, hogy az iráni befektetők jelentős részesedéssel rendelkeztek a Thyssenkrupp acélipari konszernben. A kapcsolat akkoriban kormányzati szinten is megjelent: 2000-ben Mohammad Hatámi iráni elnök találkozott Gerhard Cromméval, a Thyssenkrupp akkori vezérigazgatójával, és egy időben egy iráni energetikai miniszterhelyettes is helyet kapott a vállalat felügyelőbizottságában.

Az amerikai kormány a 2000-es évek közepén nyomást gyakorolt a német ipari vállalatra az iráni kapcsolatok miatt. A Thyssenkruppnak végül vissza kellett vásárolnia részvényeinek egy részét az iráni befektetőktől, hogy az IFIC tulajdoni aránya 8 százalékról 5 százalék alá csökkenjen, különben az amerikai piacról való kizárás kockázata merült volna fel.

A legutóbbi elérhető beszámolók szerint az IFIC még 2019-ben is mintegy 3,5 százalékos részesedéssel rendelkezett a vállalatban, de azóta a holding már nem közöl részletes listát befektetéseiről.

A dokumentumok alapján a düsseldorfi holding korábban több nemzetközi vállalatban is érdekelt volt. Ezek között szerepelt egy dubaji erőműcég, egy esseni ipari szerelővállalat, a dél-afrikai Cape Townban működő One Class Properties, valamint a svájci adóparadicsomként ismert Pfäffikonban bejegyzett United European Investment. Utóbbi jelenleg is tulajdonosa a Denamond GmbH nevű cégnek, amely ugyanabban az épületben működik, mint az IFIC düsseldorfi irodája.

Az IFIC düsseldorfi egysége jelentős vagyonnal rendelkezik, bár a működés pénzügyi eredményei romlottak az utóbbi években.

A 2024-es éves jelentés szerint a vállalat mintegy 250 millió eurónyi eszközt kezel, ugyanakkor abban az évben félmillió eurós veszteséget termelt, és összesített vesztesége közel 400 millió euróra nőtt.

A problémák hátterében részben az állhat, hogy az Egyesült Államok 2018 óta szankciók alá helyezte a vállalatot, ami több pénzügyi tranzakció – például osztalékfizetések – ideiglenes blokkolását és a részvénykereskedelem korlátozását is eredményezte.

