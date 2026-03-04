  • Megjelenítés
Egy európai irodaház második emeletén lapul Irán vagyonának egy tetemes része
Gazdaság

Egy európai irodaház második emeletén lapul Irán vagyonának egy tetemes része

Portfolio
Egy düsseldorfi befektetési holdingon keresztül kezeli külföldi befektetéseinek egy részét az iráni állam. A németországi vállalat több százmillió eurónyi vagyont kezel, miközben az amerikai szankciók jelentősen korlátozzák működését – derítette ki a Handelsblatt.

A német WirtschaftsWoche beszámolója szerint az iráni állam külföldi befektetéseit kezelő Iran Foreign Investment Company (IFIC) egyik fontos európai bázisa Düsseldorfban működik, a Königsallee 76–78. szám alatti irodaház második emeletén.

A vállalat teheráni központú befektetési holdingként az Iráni Iszlám Köztársaság külföldi érdekeltségeit kezeli, és az elmúlt években egyre inkább globális befektetési központként működött.

A cég németországi leányvállalatát a 2000-es évek elején hozták létre, eredetileg Essenben. Ennek egyik oka az volt, hogy az iráni befektetők jelentős részesedéssel rendelkeztek a Thyssenkrupp acélipari konszernben. A kapcsolat akkoriban kormányzati szinten is megjelent: 2000-ben Mohammad Hatámi iráni elnök találkozott Gerhard Cromméval, a Thyssenkrupp akkori vezérigazgatójával, és egy időben egy iráni energetikai miniszterhelyettes is helyet kapott a vállalat felügyelőbizottságában.

Az amerikai kormány a 2000-es évek közepén nyomást gyakorolt a német ipari vállalatra az iráni kapcsolatok miatt. A Thyssenkruppnak végül vissza kellett vásárolnia részvényeinek egy részét az iráni befektetőktől, hogy az IFIC tulajdoni aránya 8 százalékról 5 százalék alá csökkenjen, különben az amerikai piacról való kizárás kockázata merült volna fel.

Még több Gazdaság

Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért

Újabb nemzetiségi listákat rögzített a választási bizottság

A legutóbbi elérhető beszámolók szerint az IFIC még 2019-ben is mintegy 3,5 százalékos részesedéssel rendelkezett a vállalatban, de azóta a holding már nem közöl részletes listát befektetéseiről.

A dokumentumok alapján a düsseldorfi holding korábban több nemzetközi vállalatban is érdekelt volt. Ezek között szerepelt egy dubaji erőműcég, egy esseni ipari szerelővállalat, a dél-afrikai Cape Townban működő One Class Properties, valamint a svájci adóparadicsomként ismert Pfäffikonban bejegyzett United European Investment. Utóbbi jelenleg is tulajdonosa a Denamond GmbH nevű cégnek, amely ugyanabban az épületben működik, mint az IFIC düsseldorfi irodája.

Az IFIC düsseldorfi egysége jelentős vagyonnal rendelkezik, bár a működés pénzügyi eredményei romlottak az utóbbi években.

A 2024-es éves jelentés szerint a vállalat mintegy 250 millió eurónyi eszközt kezel, ugyanakkor abban az évben félmillió eurós veszteséget termelt, és összesített vesztesége közel 400 millió euróra nőtt.

A problémák hátterében részben az állhat, hogy az Egyesült Államok 2018 óta szankciók alá helyezte a vállalatot, ami több pénzügyi tranzakció – például osztalékfizetések – ideiglenes blokkolását és a részvénykereskedelem korlátozását is eredményezte.

Kapcsolódó cikkünk

Polgárháborút készítenek elő Iránban az új akciókkal – kibukott a nagy izraeli terv

Megtörtént a legrosszabb: az iráni támadás miatt hetekre megbénult a világ egyik legnagyobb gázexportőre

Amerika felkészült a bankok elleni támadásra

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility