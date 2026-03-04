  • Megjelenítés
Irányváltás az euróövezetben: inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat
Irányváltás az euróövezetben: inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat

Portfolio
Vegyesen alakultak az euróövezeti államkötvény-hozamok szerdán, miután a befektetők a hét eleji, a közel-keleti háború miatt felerősödő inflációs aggodalmak nyomán indult éles eladási hullám után kivárásra rendezkedtek be.

A német tízéves államkötvény hozama – az euróövezet irányadó referenciamutatója – 2,77 százalékon maradt. Kedden még elérte a 2,71 százalékot,

ami február 11. óta a legmagasabb szintet jelentette.

A kétéves német hozam, amely érzékenyebben reagál a jegybanki kamatpályára vonatkozó várakozásokra, fél bázisponttal 2,18 százalékra emelkedett.

A pénzpiaci árazások jelentős fordulatot jeleznek. A kereskedők immár 60 százalékos valószínűséget tulajdonítanak egy decemberi kamatemelésnek, miközben pénteken még 40 százalékos eséllyel számoltak kamatcsökkentéssel.

2027 júniusáig összességében 80 százalékos valószínűséggel áraznak be emelkedő irányú kamatlépést.

A fordulatot részben a kedden közzétett inflációs adatok támogatják: az euróövezet harmonizált fogyasztói árindexe 1,9 százalékra gyorsult a februári 1,7 százalékról, felülmúlva az elemzői konszenzust.

  • Az amerikai államkötvények hozamai szintén emelkedtek a londoni kereskedés elején: a tízéves referenciahozam 2 bázisponttal 4,08 százalékra nőtt, miután az iráni háború tovább felfelé hajtotta az olajárakat.
  • Az olasz tízéves államkötvény hozama 2 bázisponttal 3,52 százalékra kúszott fel, a német megfelelőjéhez képesti felár pedig 72 bázispontra tágult a pénteki 61 bázispontról.
  • Az olasz–német hozamkülönbözet január közepén még 53,5 bázispontra szűkült, ami 2008 augusztusa óta a legalacsonyabb szintet jelentette.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

