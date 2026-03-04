Itt az Apple nagy dobása, napokon belül Magyarországon is kapható lesz

Az elmúlt hetekben már több olyan információ is érkezett, hogy az Apple egy olcsó laptopot dobhat piacra, kedden pedig maga a cég szivárogtatta ki véletlenül az új modell nevét egy, a weboldalára feltöltött dokumentumban.
A belépő szintű MacBook-kategóriát eddig az Air képviselte, amelynek ára az évek során jelentősen megemelkedett:
a legfrissebb, M5 chipet használó modell már 499 990 forintba kerül.
A Neo ehhez képest jóval kedvezőbb áron,
279 990 forintért lesz elérhető,
de ehhez természetesen kompromisszumok társulnak:
A laptopban nem az M-szériás chipek valamelyike dolgozik, hanem az iPhone 16 Pro és Pro Max csúcstelefonokból ismert A18 Pro rendszerchip. A gép alumíniumházat kapott, alapkiépítésben 8 gigabájt memóriával és 256 gigabájtos SSD-vel. Az 512 gigabájtos változat 50 ezer forinttal drágább, cserébe Touch ID ujjlenyomat-olvasót is tartalmaz.
A 13 hüvelykes Liquid Retina kijelző méretben megegyezik a kisebb MacBook Air paneljével. Az előlapon Full HD kamera és két mikrofon kapott helyet. Csatlakozókból minimális a kínálat: két USB-C port és egy 3,5 milliméteres jack fejhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre, ennél többet nem kapunk. Az akkumulátorról az Apple a szokásos módon csak annyit árult el, hogy a Neo akár 16 órás üzemidőt is elérhet egyetlen töltéssel. A gyártó állítása szerint az új gép akár 50 százalékkal gyorsabb lehet a legújabb Intel Core Ultra 5 processzorral szerelt laptopoknál, ezt azonban egyelőre csak az ő közlésük alapján tudjuk megítélni.
Az Apple nem titkolja, hogy
a MacBook Neót elsősorban az oktatási piacra szánja, és a Chromebookok iskolai dominanciáját szeretné megtörni vele.
Az oktatási kedvezményes ár Magyarországon is elérhető lesz:
Az alapmodell 239 990 forintért, az 512 gigabájtos, Touch ID-val felszerelt változat 329 990 forintért vásárolható meg. Fontos részlet, hogy a dobozban a laptop mellett csak egy kábel lesz, a hálózati töltőadaptert külön kell megvenni.
A Neo ezüst, hajnalpír, citrus és indigó színekben rendelhető elő mától, a hazai megjelenés pedig egy hét múlva várható.
A laptop ugyanakkor nemcsak diákok számára lehet vonzó. Azoknak, akiknek mindennapi internetezésre, irodai munkára, filmnézésre vagy jegyzetelésre kell egy MacBook, az A18 Pro teljesítménye nagy valószínűséggel bőven elegendő lesz – különösen annak fényében, hogy a MacBook Air ára az elmúlt években sokak számára túl magasra kúszott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brutális, ami az amerikai szolgáltatószektorban történik
Ezt nagyon benézte a piac.
Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!
Március 17-én találkoznak az értékesítői szakma nagyágyúi, nem érdemes lemaradni.
Bődületes profitja lehet az OTP-nek
Jöhet az új rekord.
Videón a tengeralattjáró támadása: nemzetközi vizeken érte el a végzet az iráni hadihajót
Kiadta a felvételeket a Pentagon.
Sorra helyezik harckészültségbe az európai haderőket, egyre erősebb a fenyegetettség Irán miatt
Magyarország határának közelébe is becsapódhatnak az iráni ballisztikus rakéták.
Így állnak félidőben a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapjai
Mintegy 630 ezer négyzetméternyi ingatlan lesz energiahatékonyabb.
Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank
A piaci pánik ellenére is vágtak.
Barátság vezeték: Brüsszel hivatalosan is közbelépett a kőolajvezeték miatt
Az Európai Bizottság félreérthetetlen felszólítást küldött Kijevnek.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.