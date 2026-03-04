Itt az Apple nagy dobása, napokon belül Magyarországon is kapható lesz

Az elmúlt hetekben már több olyan információ is érkezett, hogy az Apple egy olcsó laptopot dobhat piacra, kedden pedig maga a cég szivárogtatta ki véletlenül az új modell nevét egy, a weboldalára feltöltött dokumentumban.

A belépő szintű MacBook-kategóriát eddig az Air képviselte, amelynek ára az évek során jelentősen megemelkedett:

a legfrissebb, M5 chipet használó modell már 499 990 forintba kerül.

A Neo ehhez képest jóval kedvezőbb áron,

279 990 forintért lesz elérhető,

de ehhez természetesen kompromisszumok társulnak:

A laptopban nem az M-szériás chipek valamelyike dolgozik, hanem az iPhone 16 Pro és Pro Max csúcstelefonokból ismert A18 Pro rendszerchip. A gép alumíniumházat kapott, alapkiépítésben 8 gigabájt memóriával és 256 gigabájtos SSD-vel. Az 512 gigabájtos változat 50 ezer forinttal drágább, cserébe Touch ID ujjlenyomat-olvasót is tartalmaz.

A 13 hüvelykes Liquid Retina kijelző méretben megegyezik a kisebb MacBook Air paneljével. Az előlapon Full HD kamera és két mikrofon kapott helyet. Csatlakozókból minimális a kínálat: két USB-C port és egy 3,5 milliméteres jack fejhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre, ennél többet nem kapunk. Az akkumulátorról az Apple a szokásos módon csak annyit árult el, hogy a Neo akár 16 órás üzemidőt is elérhet egyetlen töltéssel. A gyártó állítása szerint az új gép akár 50 százalékkal gyorsabb lehet a legújabb Intel Core Ultra 5 processzorral szerelt laptopoknál, ezt azonban egyelőre csak az ő közlésük alapján tudjuk megítélni.

Az Apple nem titkolja, hogy

a MacBook Neót elsősorban az oktatási piacra szánja, és a Chromebookok iskolai dominanciáját szeretné megtörni vele.

Az oktatási kedvezményes ár Magyarországon is elérhető lesz:

Az alapmodell 239 990 forintért, az 512 gigabájtos, Touch ID-val felszerelt változat 329 990 forintért vásárolható meg. Fontos részlet, hogy a dobozban a laptop mellett csak egy kábel lesz, a hálózati töltőadaptert külön kell megvenni.

A Neo ezüst, hajnalpír, citrus és indigó színekben rendelhető elő mától, a hazai megjelenés pedig egy hét múlva várható.

A laptop ugyanakkor nemcsak diákok számára lehet vonzó. Azoknak, akiknek mindennapi internetezésre, irodai munkára, filmnézésre vagy jegyzetelésre kell egy MacBook, az A18 Pro teljesítménye nagy valószínűséggel bőven elegendő lesz – különösen annak fényében, hogy a MacBook Air ára az elmúlt években sokak számára túl magasra kúszott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images