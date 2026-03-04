Már úgy drágul a dízel, mintha nem lenne holnap, de csak egy aljas húzás van a háttérben

A kiskereskedelmi üzemanyagok árréseinél olyan emelkedés látszik, amit nem igazán okozhat más, mint mesterséges árfelhajtás – derül ki a német piaci adatokból. Ugyan az iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros lezárása valóban felfelé tolja az olajárakat, úgy fest, a németországi benzinkutakon inkább a háborús helyzeten való nyerészkedés okozza az igazi drágulást. Főként a dízel esetében utalnak a jelek a kutak trükközésére.

A Közel-Keleten kiéleződő konfliktus már néhány nap alatt érezhetően megdrágította az üzemanyagokat Európában, ráadásul Németországban különösen látványos áremelkedést hozott. A Benzinpreis.de beszámolója szerint a dízel előállításának alapanyagaként használt gázolaj ára hétfő óta mintegy 18 százalékkal emelkedett, miközben a benzin tőzsdei ára közel 8 százalékkal nőtt.

A változás hipergyorsan megjelent a kutakon is: kedden a Super E10 literenként átlagosan közel 1,87 euróba, a dízel pedig 1,88 euróba került, miközben egy héttel korábban még 1,78, illetve 1,74 euró körül volt az átlagár.

A drágulás mögött első ránézésre az ellátási lánc zavarai állhatnának, mivel a tankerforgalom az Irán körüli katonai eszkaláció miatt gyakorlatilag leállt a Hormuzi-szoroson keresztül, amely kulcsfontosságú útvonal az olaj- és üzemanyag-szállításban. Emellett a térség feldolgozókapacitása is sérült: a szaúdi Ras Tanura finomító – az ország legnagyobb létesítménye – egy dróntámadás után leállította a működését, miközben Kuvaitban is rakétatörmelék csapódott egy finomító területére. Bár utóbbi nem okozott működési zavarokat, a piac már most komoly ellátási kockázatot áraz.

Az európai piac különösen érzékeny a dízelellátásra, ennek kapcsán az Argus Media olajpiaci szakértői megjegyzik, hogy az EU dízelimportjának mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik. Ha a szállítási útvonal tartósan akadályozott marad, Európa várhatóan az Egyesült Államokból próbál majd több dízelt importálni, ami azonban jelentősen magasabb árakat eredményezhet.

Németországban ugyanakkor egyre hangosabbak azok a vádak, amelyek szerint a benzinkutak részben kihasználják a geopolitikai feszültséget.

Mint a Handelsblatt felidézi, az SPD parlamenti frakciójának Seeheimer Kreis csoportjához tartozó Esra Limbacher szerint sok kútnál „egyszerűen lehúzzák a fogyasztókat”, mivel a jelenleg értékesített üzemanyag jelentős részét még jóval alacsonyabb nyersolajár mellett vásárolták meg.

A kritika lényege, hogy a kutak a geopolitikai bizonytalanságot használják fel indokként a gyors áremelésre.

Az árösszehasonlító adatok szerint a kereskedői árréseknél olyan különbségek látszódnak, amelyek a háborús nyerészkedés, vagyis a mesterséges árfelhajtás gyanúját erősítik. A Benzinpreis.de adatai szerint februárban

a Super E10 esetében a kereskedői margin még körülbelül 16 százalék volt, amely kedden már közel 18 százalékra nőtt, míg a dízel esetében 24-ről 26 százalékra emelkedett.

A német benzinkutakat képviselő szakmai szervezet ezt vitatja, és azzal érvel, hogy a korábban olcsón vásárolt készletek már elfogytak, a jelenlegi beszerzések pedig a drágább spotpiaci árakhoz igazodnak. Ugyanakkor egyelőre az iráni háború miatt megugrott árú szállítások még jóformán nem is indulhattak el Európába, két hét is lehet, amíg egy szállítmány az európai kikötőkbe ér.

