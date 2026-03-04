  • Megjelenítés
Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank
Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank

A lengyel jegybank 25 bázisponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot az inflációs kilátások javulására hivatkozva. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktust új kockázati tényezőként emelték ki, ami felülírhatja a későbbi terveket. A lépés meglepetésként érte a piacot, hiszen tartást áraztak a nagyobb elemzőházak.

A várakozásoktól eltérően 25 bázisponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a lengyel jegybank.

A kamatcsökkentés fő indokának az inflációs kilátások javulását jelölték meg, különösen a maginflációé, amelyet még nem érintett az iráni háború kitörése óta tapasztalható energiaár-emelkedés. Az ING BSK vezető közgazdásza, Rafał Benecki szerint a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) márciusi előrejelzése az előző, novemberi prognózishoz képest lényegesen alacsonyabb inflációs pályát vetít előre, de az iráni konfliktus könnyen felülírhatja a várakozásokat.

az olajárak 10 százalékos emelkedése 0,3 százalékponttal növelheti a fogyasztói árindexet és 0,1 százalékponttal a maginflációt,

miközben a gazdasági növekedésre is negatív hatást gyakorol.

Az infláció – amely a jegybank elsődleges célja – tavaly július óta az NBP 1,5–3,5 százalékos célsávján belül maradt, decemberben és januárban pedig a 2,5 százalékos középérték alá süllyedt. Adam Glapiński jegybankelnök február végén úgy nyilatkozott, hogy az előrejelzések alapján az infláció tartósan a jegybanki cél közelében stabilizálódik.

A piac most a csütörtöki, lengyel jegybankelnök által tartandó sajtótájékoztatóra figyel, ahol a részletesen ismerteti a szerdai döntés hátterét. A várakozások szerint a kamatcsökkentést követően hosszabb szünet jöhet, megtartva a mostani kamatszinteket.

A kamatvágás hírére mérsékelt erősödéssel reagált a lengyel deviza:

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

2026. március 4.

