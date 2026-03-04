Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank

A várakozásoktól eltérően 25 bázisponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a lengyel jegybank.
A kamatcsökkentés fő indokának az inflációs kilátások javulását jelölték meg, különösen a maginflációé, amelyet még nem érintett az iráni háború kitörése óta tapasztalható energiaár-emelkedés. Az ING BSK vezető közgazdásza, Rafał Benecki szerint a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) márciusi előrejelzése az előző, novemberi prognózishoz képest lényegesen alacsonyabb inflációs pályát vetít előre, de az iráni konfliktus könnyen felülírhatja a várakozásokat.
Számítások szerint
az olajárak 10 százalékos emelkedése 0,3 százalékponttal növelheti a fogyasztói árindexet és 0,1 százalékponttal a maginflációt,
miközben a gazdasági növekedésre is negatív hatást gyakorol.
Az infláció – amely a jegybank elsődleges célja – tavaly július óta az NBP 1,5–3,5 százalékos célsávján belül maradt, decemberben és januárban pedig a 2,5 százalékos középérték alá süllyedt. Adam Glapiński jegybankelnök február végén úgy nyilatkozott, hogy az előrejelzések alapján az infláció tartósan a jegybanki cél közelében stabilizálódik.
A piac most a csütörtöki, lengyel jegybankelnök által tartandó sajtótájékoztatóra figyel, ahol a részletesen ismerteti a szerdai döntés hátterét. A várakozások szerint a kamatcsökkentést követően hosszabb szünet jöhet, megtartva a mostani kamatszinteket.
A kamatvágás hírére mérsékelt erősödéssel reagált a lengyel deviza:
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Történelmi zuhanás a dél-koreai tőzsdén!
Százmilliárd dollárok égtek el.
A nyomtatott szórólapoktól a milliárdos retail médiáig – így profitálhatnak a kereskedők a digitális átállásból
Vonzó kedvezmények vezetnek a sikeres ügyfélszerzéshez.
Keményen nekimentek Donald Trumpnak: kizárja a tárgyalást Irán – Halálos fenyegetést küldött Izrael
"Addig folytathatjuk a háborút, ameddig csak akarjuk".
A Goldman Sachs szerint meg kell venni az esést a tőzsdéken
Nem tartanak medvepiactól.
Karácsony Gergely elárulta, hogy miben kérik ki minden magyar véleményét
Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Kiderült, mire készül Trump: már ezen a héten életbe lép az amerikai vámcsapás
15 százalékos vámot mindenkinek.
A Mol és a Slovnaft nekiment a Janafnak, Brüsszelig vitték az ügyet
Monopolhelyzettel való visszaélés miatt.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.